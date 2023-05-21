الداء البطني.. أهم النصائح للتعايش والتعامل مع مرض السيلياك

تواصل – واس:

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، إرشادات صحية بشأن التعامل مع مرض السيلياك.

وتشتمل النصائح على:

– اتباع الحمية الغذائية.

-الانتظام بمراجعة الطبيب المختص بالجهاز الهضمي.

-زيارة اختصاصي التغذية للمساعدة في اتباع نظام غذائي مناسب.

-قراءة مكونات الأطعمة قبل تناولها أو إعطائها للطفل، والتأكد من عدم احتوائها على الجلوتين.

-تعليم الطفل طريقة قراءة البطاقة الغذائية، ومسميات الجلوتين.

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السيلياك والحساسية الغذائية

وأكد استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية والمناظير لدى الأطفال الدكتور موسى الخرمي، عدم وجود علاقة بين مرض السيلياك والحساسية الغذائية.

وقال إنه يُعد أحد الأمراض المناعية الذاتية المزمنة؛ فعندما يتناول المصاب بالسيلياك غذاءً يحتوي على مادة الجلوتين فإن الجهاز المناعي يستجيب لهذه المادة عن طريق مهاجمة الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى تلف النتوءات التي تبطنها مع مرور .

وأشار إلى أن هذه النتوءات مسؤولة عن امتصاص المواد الغذائية من الطعام وعندما تتضرر فإن المواد الغذائية لن يتم امتصاصها بشكل كاف بالجسم .

ولفت الخرمي إلى أن مضاعفات السيلياك لا تصيب إلا الأشخاص الذي يستمرون في تناول الجلوتين سواء لم يعلموا بذلك ولم يتم تشخيص إصابتهم بالمرض أو تم تشخيصهم، ولكنهم استمروا في تناول أغذية تحتوي على الجلوتين، والبعض ربما لديه أعراض بسيطة وتشمل هشاشة العظام وسوء التغذية وأنيميا نقص الحديد.

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السيلياك يدمر الأمعاء المسؤولة عن هضم اللاكتوز

علاوة على نقص فيتامين (ب 12)، وحمض الفوليك وفيتامين (د) وعدم تحمل اللاكتوز لأن السيلياك قد يدمر جزءًا من الأمعاء المسؤول عن هضم اللاكتوز و عند الحوامل نقص وزن المولود وبعض أنواع السرطان مثل سرطان الأمعاء الدقيقة في حالات نادرة.

وأوضح الخرمي أن خلو الطعام من القمح لا يعني عدم احتوائه على الجلوتين، فقد يحتوي على مكونات أخرى تحتوي على الجلوتين والحذر من انتقال بعض الأطعمة المحتوية على الجلوتين بشكل غير مباشر إلى طعام الطفل المصاب بالسيلياك.

وتابع: “ولذا يجب غسل اليدين جيدًا بعد طهو طعام يحتوي على الجلوتين ثم الانتقال إلى طهو طعام آخر خالٍ منه وقد ينصح الطبيب أو اختصاصي التغذية بتناول المكملات الغذائية التالية بحسب الاحتياج: الكالسيوم, وحمض الفوليك, والحديد, وفيتامين (ب 12) وفيتامين (د), وفيتامين (ك), الزنك, وغيرها من المعادن التي يحتاجها الجسم”.