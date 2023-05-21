بشرى من التأمينات بشأن غرامات تأخير سداد الاشتراكات

تواصل – فريق التحرير:

زفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بشرى بشأن غرامات تأخير سداد الاشتراكات.

جاء ذلك ردًا على استفسار بشأن ما إذا كانت هناك مبادرة تخفيض لغرامات تأخير السداد خلال الفترة الحالية.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يمكنك رفع طلب خدمة الإعفاء من غرامات التأخير عبر تأميناتي أعمال من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، علمًا بأن الإعفاء يكون لنسبة 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات ويكون لمرة واحدة في عمر المنشأة”.

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تقديم طلب إعفاء من السداد

عند توافر الشروط التي حددها نظام التأمينات الاجتماعية في المستفيد يتم الإعفاء من سداد غرامة التأخير. ولكي يتمكن من الإعفاء يجب تقديم طلب ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لتقديم طلب الإعفاء كما يلي:

-أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

– الدخول على خيار الأعمال.

-تسجيل الدخول.

-بعدها تحديد المؤسسة التي ترغب بها.

– الدخول على خيار الخدمات المالية.

-الضغط على الإعفاء من غرامات التأخير.

-إدخال جميع البيانات المطلوبة.

-الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

– إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

-القيام بالضغط على خيار تقديم.

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