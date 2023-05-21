“تعلم مكة” تعلن شرطين أساسيين للالتحاق بـ”رياض الأطفال” للعام الجديد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول عن بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم.

شروط الالتحاق

وقالت الإدارة إنه تحدد قبول الأطفال وفقا للشروط التالية:

1 طلاب أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي ١٤٤٥هـ أو أقل من ذلك إلى (٩٠ يوماً) من كان تاريخ ميلاده في /١٤٣٩/٥/٦هـ الموافق ١/٢٣/ ٢٠١٨م أو قبل ذلك.

٢ طلاب تقل أعمارهم عن ست سنوات إلى ١٨٠) يوما ( كحد أعلى من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من /١٤٣٩/٥/٧ هـ الموافق ٢٠١٨/١/٢٤م إلى ١٤٣٩/٨/٧ هـ الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠١٨م ( بشرط الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام السابق.

وبدأت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، اليوم الأحد، باستقبال طلبات التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور على فترات، مع استمرار تلقي الطلبات طوال العام الدراسي، وذلك حسب المقاعد المتاحة في المدارس.

3 مجموعات

وسيتم تقسيم مرحلة التسجيل إلى ثلاث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة عددًا من الإدارات التعليمية المتاح من خلالها التسجيل لرياض الأطفال.

فيما ستخصص المقاعد المتاحة حاليًا في رياض الأطفال الحكومية للمتقدمين للمستوى الثالث فقط.

أما المستوى الثاني فستكون الفرصة متاحة لهم في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بالمستوى الثالث.

اقرأ أيضًا:

مع بدء التسجيل في رياض الأطفال غدًا.. معلومات مهمة لأولياء الأمور عن تقسيم المجموعات

3 مستويات

وحددت الوزارة مستويات مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد، وسيكون التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ ست سنوات، على النحو التالي:

1.المستوى الأول يشمل (الروضات الأهلية والعالمية) الأطفال الذين ولدوا من تاريخ 6/2/1441هـ إلى تاريخ 5/2/1442هـ

2. المستوى الثاني الأطفال يشمل الذين ولدوا من تاريخ 6/5/1440هـ إلى تاريخ 5/2/1441هـ.

3. المستوى الثالث يشمل الأطفال الذين ولدوا من تاريخ 6/2/1439هـ إلى تاريخ 5/5/1440هـ.

اقرأ أيضًا:

من اليوم.. بدء التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام “نور”

هاشتاق “نظام نور” يتصدر الترند مع بدء التقديم في “رياض الأطفال”