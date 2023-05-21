بشرى للراغبين في الالتحاق ببرنامج “تمهير”: “وظائف شاغرة في هذا المجال”

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن بدء التقديم للجنسين في برنامج “تمهير” بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يتم وفقا لبقية التفاصيل التالية:

الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير):

1- سعودي / سعودية الجنسية.

2- حاصل على مؤهل (البكالوريوس) في التخصصات الإدارية.

3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

5- مسجل في (طاقات).

6- معدل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو ما يعادلها.

مزايا (تمهير):

1- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

2- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

3- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

4- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

5- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

عن (تمهير):

برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المعلنة يرجى الدخول على الروابط التالية:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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