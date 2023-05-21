جدل عمره 90 عامًا.. العلماء يطلقون تسمية جديدة للسمنة

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في خطوة قالوا إن الهدف منها تجنب إلقاء اللوم على الأشخاص الذي يعانون من زيادة، أطلق باحثون إيرلنديون، اسمًا جديدًا للسمنة – “خلل مزمن في الشهية”.

وبرروا التسمية بأنه يجب النظر إلى الأمر على أنه مرض بعد اكتشاف مئات الجينات التي تزيد من خطر الإصابة، وتسبب تغيرات في أجزاء الدماغ المرتبطة بالتحكم في الشهية.

الإفراط في تناول الطعام لا الوزن

وقالت الدكتورة مارجريت ستيل، من جامعة كوليدج كورك، إن الأطباء يجب أن يصنفوا المرضى على أنهم يعانون من السمنة، بناءً على مدى تعرضهم للإفراط في تناول الطعام ، وليس وزنهم.

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وأضافت: “بيئتنا تلقي الكثير من الطعام علينا ولكن يبدو أن بعض الناس قادرون على مقاومة الإغراء والتوقف عن الأكل عندما يكون لديهم ما يكفي للحفاظ على وزنهم. لكن بالنسبة للأشخاص الآخرين الذين لا يبدو أنهم يعملون – هناك شيء ما يحدث في الدماغ، شيء ما في مستوى الهرمونات”.

وشددت على أن المسألة ليست قوة إرادة، وليست مسألة اتخاذ قرارات، “إنها على مستوى أعمق بكثير ليس لدينا سيطرة كاملة عليه. يتم إرسال إشارات لهم باستمرار لتناول الطعام، وبالتالي قد يستجيبون بالإفراط في تناول الطعام”.

وأوضحت ستيل، وفقًا لصحيفة “ذا صن”، أن “هؤلاء هم الأشخاص الذين يحتاجون إلى نوع من المساعدة الطبية لعدم القيام بذلك (الإفراط في الطعام)، وهؤلاء هم الأشخاص المصابون بالمرض”.

وعلى مدار عقود، ناقش العلماء ما إذا كان ينبغي تصنيف السمنة كمرض.

وفيما صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مرض منذ عام 1936، تصف هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، من يعاني من الوزن الزائد بـ “الشخص الذي يعاني من دهون زائدة في الجسم”.

وبحثت دراسة الدكتور ستيل، التي قدمت في المؤتمر الأوروبي حول السمنة في دبلن، في كيفية تصنيف السمنة من وجهة نظر فلسفية.

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حجم الجسم

وقالت إن “الدهون الزائدة وحدها لا تكفي لاعتبارها مرضًا – وإن حجم الجسم ليس العامل الوحيد عند التفكير فيما إذا كان الشخص يعاني من السمنة”.

لكن معارضين قالوا إن تأطير السمنة على أنها مرض وليس نتيجة لسلوكيات الناس هو أمر غير مفيد للمرضى.

وقال الدكتور ماكس بيمبرتون، الطبيب النفسي ، إن ذلك “يزيل المسؤولية الشخصية ويضعها على عاتق الأطباء”.

وأضاف: “المرض يوحي بأن هناك حتمية عندما لا يكون الأمر كذلك. هناك مكونات وراثية، تمامًا مثل الجينات التي تجعل الناس أكثر استعدادًا لأن يصبحوا مدمنين على التدخين أكثر من غيرهم”.

وتابع: “لكننا لن نصنف التدخين على أنه مرض – إنه يسبب المرض لكننا نفهمه على أنه سلوك لدينا خيار فيه. حتى أولئك الذين لديهم استعداد وراثي لأن يصبحوا بدينين ليسوا عبيدًا للحمض النووي الخاص بهم”.