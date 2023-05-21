لأولياء الأمور.. التسجيل في رياض الأطفال خطوة بخطوة

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تبدأ إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة اليوم الأحد، باستقبال طلبات التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور على فترات، مع استمرار تلقي الطلبات طوال العام الدراسي، وذلك حسب المقاعد المتاحة في المدارس.

3 مجموعات

وسيتم تقسيم مرحلة التسجيل إلى ثلاث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة عددًا من الإدارات التعليمية المتاح من خلالها التسجيل لرياض الأطفال.

فيما ستخصص المقاعد المتاحة حاليًا في رياض الأطفال الحكومية للمتقدمين للمستوى الثالث فقط، أما المستوى الثاني فستكون الفرصة متاحة لهم في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بالمستوى الثالث.

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3 مستويات

وحددت الوزارة مستويات مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد، وسيكون التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ ست سنوات، على النحو التالي:

1.المستوى الأول يشمل (الروضات الأهلية والعالمية) الأطفال الذين ولدوا من تاريخ 6/2/1441هـ إلى تاريخ 5/2/1442هـ

المستوى الثاني الأطفال يشمل الذين ولدوا من تاريخ 6/5/1440هـ إلى تاريخ 5/2/1441هـ. المستوى الثالث يشمل الأطفال الذين ولدوا من تاريخ 6/2/1439هـ إلى تاريخ 5/5/1440هـ.

المستندات المطلوبة:

-شهادة تحصينات موضح بها سن الطفل، والحرص على وجود توقيع مسؤول طبي.

-صورة لسجل العائلة خاص بالأطفال السعوديين، على أن يكون الطفل مضاف به.

-شهادة ميلاد الطفل وفي حالة عدم امتلاك شهادة ميلاد، فيجب وجود رسالة تسنين.

-التقديم يتم بأصول الأوراق ليتم مطابقتها مع الصور المرفقة، ويراعى أن تكون متوافقة مع بيانات الطفل ومتطابقة.

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الشروط المطلوبة:

-أن يكون الطفل سعودي الجنسية في حال إذا ما كان متقدمًا للروضة الحكومية.

-يشترط أن يكون الطفل قد حصل على التطعيمات والتحصينات المقررة.

-تقديم شهادة الكشف الطبي على الطفل المتقدم من خلال مستشفى حكومي معتمدة.

أن يكون عمر الطفل متوافقًا مع السن المحدد للتسجيل.

طريقة التسجيل عبر نظام نور

– الدخول إلى نظام نور

الدخول على نظام نور.

-أضغط على أيقونة تسجيل الأبناء ثم حدد تسجيل طالب جديد في الروضة.

-سجل كافة بيانات الطالب له بصورة صحيحة وأرفع المستندات المطلوبة.

-تحديد الروضة المراد التقديم فيها والتي تقع بالقرب من محل السكن، ثم أنقر تسجيل.

-سوف تصلك رسالة بنجاح عملية التسجيل الإلكتروني في مرحلة رياض الأطفال.