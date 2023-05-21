إدانات دولية لاقتحام وزير متطرف بحكومة الاحتلال باحات المسجد الأقصى

تواصل – واس:

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى.

الرئاسة الفلسطينية تدين فعلة الوزير المتطرف

كما دانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال ، لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل، وأن الشعب الفلسطيني سيتصدى لها.

وأوضح أن أن عملية الاقتحام لن تفرض سيادة إسرائيلية عليه، داعياً المجتمع الدولي، وتحديداً الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري لوقف عمليات المساس بالأقصى.

مصر تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

فيما دانت مصر اقتحام وزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة، مستنكرة مثل هذه التصرفات الاستفزازية.

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وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم.

وطالبت حكومة الاحتلال، إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة.

الجامعة العربية تندد باقتحام بن غفير للأقصى

في الوقت نفسه، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال اليمينية إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.

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كما نددت بعقد حكومة الاحتلال جلستها الأسبوعية داخل أنفاق ساحة البراق بالمسجد الأقصى، التي تأتي في إطار محاولات الاحتلال المتصاعدة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

تصعيد خطير يدفع نحو تفجير وإشعال المنطقة

وأكدت أن هذا الاقتحام الذي يرتكبه بن غفير للمرة الثانية هو أمر مدان ويمثل تصعيدا خطيرا يدفع نحو تفجير دوامة من العنف والتوتر وإشعال المنطقة بأسرها، تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تباعاته وتداعياته.

وشددت على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تتخذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي إجراءات باطلة ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي حق.

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وأشارت إلى أن حكومة اليمين الصهيونية الفاشية ومنذ توليها الحكم تواصل تصعيدها وعدوانها على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية.

وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته بالتدخل الفوري لوقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الوزير المتطرف بن غفير يقود اقتحام الأقصى

وصباح اليوم، قاد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، اقتحام عشرات المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك.

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وتعتبر هذه المرة الثانية منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي يقتحم المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق.

عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية.

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ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

وانتشر عناصر من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وقاموا بإبعاد المصلين والمرابطين عن مسار اقتحامات بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى.