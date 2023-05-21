“المرور”: بدء طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر “أبشر”

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور عن بدء طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة ⁧”أبشر”⁩.

وقالت إدارة المرور فى تغريدة على “تويتر”، إن المزاد الإلكتروني سوف يستمر حتى يوم غد الإثنين الموافق 2 ذي القعدة.

في وقت سابق، دعت منصة “أبشر” للمشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية وذلك للحصول على لوحة إلكترونية مميزة.

ونشرت المنصة فيديو يوضح اللوحات الإلكترونية المعروضة، مشددة على سرعة الدخول في المزاد للاستفادة من العروض والحصول على كل ما هو مميز.

وفي وقت سابق، نشرت منصة “أبشر” إنفوجرافًا للتوضيح بطريقة استبدال لوحة المركبة عبر المنصة.

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3 خطوات

وعن خطوات تنفيذ الخدمة، أضافت أن ذلك يتم عبر اتباع الخطوات الثلاثة التالية:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب المركبات.

2- اختيار إدارة المركبات.

3- تحديد نوع المركبة ثم اختيار استبدال لوحات إلكترونية.

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