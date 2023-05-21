الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
هل تبحث عن عمل؟.. 400 وظيفة في “أرامكو” لأكثر من 21 تخصصًا
استعدادًا للموسم.. 21 ألف موظف و 18 منشأة صحية لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة
طريق مكة.. وصول أولى طلائع حجاج مطار الملك عبد العزيز بجدة
“نيوم” تزُف البشرى: 410 وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس
بهذه المناطق.. دوريات الأفواج الأمنية تحبط تهريب كميات من المخدرات
أخبار السعودية.. التحقيق مع العشرات في قضايا فساد والتسجيل لرياض الأطفال والذهب البلاستيك يطرق الأبواب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل تبحث عن عمل؟.. 400 وظيفة في “أرامكو” لأكثر من 21 تخصصًا

هل تبحث عن عمل؟.. 400 وظيفة في “أرامكو” لأكثر من 21 تخصصًا

هل تبحث عن عمل؟.. 400 وظيفة في “أرامكو” لأكثر من 21 تخصصًا
٠١:٢٨:٣٠ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات عبر موقع التوظيف الخاص بها، وذلك حسب التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة

مستشار محاسبة فني.

مستشار سلامة.

محلل برنامج رأس المال.

مهندس كهربائي وأخصائي تصميم أجهزة الاستشعار.

أخصائي التقارير المالية والتوحيد.

محلل مالي تابع.

أخصائي الامتثال والإبلاغ الضريبي.

فيزيائي بتروفيزيائي.

مدير التسويق والعلامات التجارية.

عارض جغرافي للموارد.

أخصائي موظفي Actg.

أخصائي مساح زلزالي.

جيولوجي التنمية.

استشاري ريلز العامة.

أخصائي توريد / طلب النفط العالمي.

المراقب المالي.

منسق الامتثال الميداني.

مهندس بترول.

المهندس الثاني.

أخصائي فصل.

منسق بيئي.

والمزيد…

طريقة التقديم

وأوضحت أن التقديم على هذه الوظائف المعلنة في التخصصات المطلوبة، متاح من خلال زيارة هذا الرابط، (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

عاجل.. توضيح هام من أرامكو بشأن وقف خطط الهيدروجين الأزرق مؤقتا

مزايا تنافسية.. أرامكو “سامرف” تطرح وظائف شاغرة في ينبع الصناعية

وظائف شاغرة لدى شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”

“أرامكو” تزف نبأ سارًا للمساهمين: توزيعات الأرباح النقدية في هذا الموعد

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أخبار الوظائف توظيف شركة أرامكو فرص عمل وظائف أرامكو وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«المرور» ينفي إغلاق الطرق الحيوية بالرياض أثناء قمة الثلاثاء

«المرور» ينفي إغلاق الطرق الحيوية بالرياض أثناء قمة الثلاثاء

٠٨:٤١ ص، الأحد، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٥
الكتيب البرتقالي!!

الكتيب البرتقالي!!

٠٨:٥٦ م، الأثنين، ٠١ أكتوبر ٢٠١٨
هطول أمطار الخير غرب أبها .. أجواء تأسر العقول (فيديو)

هطول أمطار الخير غرب أبها .. أجواء تأسر العقول (فيديو)

١٠:٠٤ م، الخميس، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
أعلاها الإيطالي.. تعرف على أحدث ترتيب لفروع المطابخ العالمية في المملكة

أعلاها الإيطالي.. تعرف على أحدث ترتيب لفروع المطابخ العالمية في المملكة

٠٤:١١ م، الثلاثاء، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *