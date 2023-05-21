هل تبحث عن عمل؟.. 400 وظيفة في “أرامكو” لأكثر من 21 تخصصًا

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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات عبر موقع التوظيف الخاص بها، وذلك حسب التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة

مستشار محاسبة فني.

مستشار سلامة.

محلل برنامج رأس المال.

مهندس كهربائي وأخصائي تصميم أجهزة الاستشعار.

أخصائي التقارير المالية والتوحيد.

محلل مالي تابع.

أخصائي الامتثال والإبلاغ الضريبي.

فيزيائي بتروفيزيائي.

مدير التسويق والعلامات التجارية.

عارض جغرافي للموارد.

أخصائي موظفي Actg.

أخصائي مساح زلزالي.

جيولوجي التنمية.

استشاري ريلز العامة.

أخصائي توريد / طلب النفط العالمي.

المراقب المالي.

منسق الامتثال الميداني.

مهندس بترول.

المهندس الثاني.

أخصائي فصل.

منسق بيئي.

والمزيد…

طريقة التقديم

وأوضحت أن التقديم على هذه الوظائف المعلنة في التخصصات المطلوبة، متاح من خلال زيارة هذا الرابط، (اضغط هنا).

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