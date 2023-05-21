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طريق مكة.. وصول أولى طلائع حجاج مطار الملك عبد العزيز بجدة

طريق مكة.. وصول أولى طلائع حجاج مطار الملك عبد العزيز بجدة

طريق مكة.. وصول أولى طلائع حجاج مطار الملك عبد العزيز بجدة
٠١:١٥:١٢ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وصلت، صباح اليوم الأحد، أولى طلائع حجاج بنجلاديش إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

فيما تشارك، أكثر من 27 جهة حكومية ضمن مبادرة طريق مكة في استقبال حجاج بنجلاديش والترحيب بهم.

هذا هو الهدف من مبادرة طريق مكة

وكشف المدير العام للمديرية العامة للجوازات، الفريق سليمان اليحيى، أن مبادرة طريق مكة تستهدف إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في بلدانهم.

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وأوضح أن الفكرة “نشأت من وزارة الداخلية، وتحديدًا من سيدي وزير الداخلية”، مشيرًا إلى أنه تم تطبيقها في موسم حج 1438هـ، كتجربة مختصرة.

8 جهات تشارك في التنفيذ

وبين اليحيى خلال فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج” بجدة، أن “الفكرة وإن كانت طرحت بشكل فردي لكن التنفيذ جماعي، إذ اشتركت 8 جهات في التنفيذ، في تناغم منقطع النظير”.

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وأشار إلى أن الهدف إنهاء إجراءات المغادرة للحجاج في بلدانهم، سواء ما يتعلق بالأمتعة، أو الجمارك، أو الصحة، أو الجوازات.

وأشار إلى أنه عندما يأتي إلى المملكة كأنه في رحلة داخلية، وبالتالي لا يحتاج أن ينتظر أمتعته، فأمتعته تسبقه إلى مسكنه في مكة المكرمة المدينة المنورة”.

منظومة خدمات متكاملة لقاصدات المسجد الحرام

في الوقت نفسه، سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة الإمكانات والطاقات طيلة أيام الأسبوع.

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 لتحظى زائرات المسجد الحرام بجوٍ إيماني ينتشر فيه عبق الراحة و الطمأنينة والأمان والوقوف على راحتهن.

وتقدم إدارة التوجيه والإرشاد خدماتها المتنوعة داخل المسجد الحرام كالإرشاد المكاني عبر الإجابة على تساؤلات القاصدات عن المواقع داخل المسجد الحرام وخارجه.

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أخبار السعودية الحج والعمرة جدة ضيوف الرحمن طلائع الحجاج مبادرة طريق مكة مطار الملك عبد العزيز موسم الحج وصول الحجاج

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