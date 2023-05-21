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بيان مهم من “الزكاة والضريبة” بشأن المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة
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بيان مهم من “الزكاة والضريبة” بشأن المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

بيان مهم من “الزكاة والضريبة” بشأن المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

بيان مهم من “الزكاة والضريبة” بشأن المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة
٠١:٢٩:٤٣ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر إبريل الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مايو الجاري.

تقديم الإقرارات 

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

قطاع الأعمال 

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر:

– الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

– حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care).

– من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa).

– المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الزكاة والضريبة السعودية المملكة هيئة الزكاة

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