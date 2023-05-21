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“نيوم” تزُف البشرى: 410 وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

“نيوم” تزُف البشرى: 410 وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

“نيوم” تزُف البشرى: 410 وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس
٠١:٠٢:٤٩ م، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر 410 وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

التخصصات المطلوبة

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– الإدارة المكتبية.

– الإدارة العامة.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– إدارة المشتريات.

– إدارة المشاريع.

– إدارة الأعمال الدولية.

– الخدمات اللوجستية.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– الإحصاء.

– الرياضيات.

– التسويق.

– التسويق الرقمي.

– الاتصال والإعلام.

– العلاقات العامة.

– نظم المعلومات الإدارية.

– الاقتصاد.

– المالية.

– المحاسبة.

– الهندسة المدنية.

– الهندسة المعمارية.

– تحليل البيانات.

– وغيرها من التخصصات.

طريقة التقديم

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

اضغط هنا

2- أو من خلال حساب الشركة الرسمي في منصة (Linkedin):

اضغط هنا

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