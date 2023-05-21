“نيوم” تزُف البشرى: 410 وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر 410 وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المؤهلات المطلوبة
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
التخصصات المطلوبة
– إدارة الأعمال.
– القانون.
– الإدارة المكتبية.
– الإدارة العامة.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– إدارة المشتريات.
– إدارة المشاريع.
– إدارة الأعمال الدولية.
– الخدمات اللوجستية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– الإحصاء.
– الرياضيات.
– التسويق.
– التسويق الرقمي.
– الاتصال والإعلام.
– العلاقات العامة.
– نظم المعلومات الإدارية.
– الاقتصاد.
– المالية.
– المحاسبة.
– الهندسة المدنية.
– الهندسة المعمارية.
– تحليل البيانات.
– وغيرها من التخصصات.
طريقة التقديم
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- بوابة التوظيف الرسمية للشركة:
2- أو من خلال حساب الشركة الرسمي في منصة (Linkedin):