تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية فإنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية.

استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، صباح اليوم الأحد، أولى رحلات الحجاج بوصول طائرتين بعدد 560 حاجًا ماليزيًا إلى المملكة ضمن مبادرة “طريق مكة”.

تبدأ إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، اليوم الأحد، باستقبال طلبات التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور على فترات، مع استمرار تلقي الطلبات طوال العام الدراسي، وذلك حسب المقاعد المتاحة في المدارس.

أخمَدَ “مدني جدة” الحريق الذي نشب فجر اليوم في سوق الصواريخ.

أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن صدور نتائج الأهلية للدفعة 67- شهر يونيو.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء ومناطق مختلفة من المملكة.

سجلت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني أكثر من 20 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

في مطلع عام 2020، استطاع فريق بحثي من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ بسويسرا، إنتاج ذهب عيار 18 باستخدام البلاستيك بدلاً من عناصر السبائك المعدنية.

أصدرت وزارة الموارد البشرية توضيحًا مهمًا حول استفادة منتفعي الضمان الاجتماعي من البطاقة الرقمية.

تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال مغرد قال إنه خرج من المملكة أثناء كورونا ويريد العودة حاليًا.

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