أخبار السعودية.. التحقيق مع العشرات في قضايا فساد والتسجيل لرياض الأطفال والذهب البلاستيك يطرق الأبواب
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
“نزاهة”: التحقيق مع 211 متهمًا وإيقاف 84 في قضايا رشوة وتزوير وغسل أموال
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية فإنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية.
طائرتان من ماليزيا.. وصول أولى رحلات الحجاج إلى المدينة
استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، صباح اليوم الأحد، أولى رحلات الحجاج بوصول طائرتين بعدد 560 حاجًا ماليزيًا إلى المملكة ضمن مبادرة “طريق مكة”.
من اليوم.. بدء التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام “نور”
تبدأ إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، اليوم الأحد، باستقبال طلبات التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور على فترات، مع استمرار تلقي الطلبات طوال العام الدراسي، وذلك حسب المقاعد المتاحة في المدارس.
بلا إصابات.. “مدني جدة” يُخمد حريق سوق الصواريخ.. وأعمال التبريد مستمرة
أخمَدَ “مدني جدة” الحريق الذي نشب فجر اليوم في سوق الصواريخ.
تنبيه جديد من حساب المواطن حول نتائج أهلية شهر يونيو
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن صدور نتائج الأهلية للدفعة 67- شهر يونيو.
تنبيه متقدم من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء ومناطق مختلفة من المملكة.
تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة السودان تتجاوز 20 مليون ريال
سجلت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني أكثر من 20 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
بعد المطالبة بتقنينه.. هل يغزو “الذهب البلاستيك” أسواق المملكة؟
في مطلع عام 2020، استطاع فريق بحثي من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ بسويسرا، إنتاج ذهب عيار 18 باستخدام البلاستيك بدلاً من عناصر السبائك المعدنية.
توضيح مهم من “الموارد البشرية” حول استفادة منتفعي الضمان الاجتماعي من البطاقة الرقمية
أصدرت وزارة الموارد البشرية توضيحًا مهمًا حول استفادة منتفعي الضمان الاجتماعي من البطاقة الرقمية.
خرج أثناء كورونا هل يحق له العودة للمملكة الآن؟.. “الجوازات” توضح
تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال مغرد قال إنه خرج من المملكة أثناء كورونا ويريد العودة حاليًا.
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