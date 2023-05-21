“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر ت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة حتى المساء.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الساعة 11 مساءً.

وأضافت أن الحالة المتوقعة من الأمطار والعواصف تشمل محافظات “الحرث والداير والعارضة والريث والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب”.

كما حذرت من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 11 مساءً، تشمل محافظات “النماص وبلقرت وتنومة”.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الأحد حتى الخميس المقبل.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

رياح مغبرة على منطقتين

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية.

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