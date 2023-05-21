أهم الشروط لحصول المطلقة على دعم سكني أو منحة أرض

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كشف برنامج “سكني” عن أهم الشروط لحصول المرأة المطلقة على الدعم السكني أو منحة أرض.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق، ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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شروط حصول المطلقات على دعم سكني

-أن تكون المتقدّمة سعوديّة الجنسيّة.

-أن تكون مقيمة إقامة دائمة في المملكة.

-ألا يكون لها أي أصول أو أملاك مسجّلة باسمها.

-مرور عامين على الأقل من تاريخ طلاقها.

ويحق للمرأة المطلّقة العاملة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الحصول على الدعم، حيث يشترط تقديم بيان بمفردات الراتب.

برنامج سكني

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغًا ـ دعمًا شهريًا ـ يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 في المئة كحد أدنى و100 في المئة كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

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خيارات البرنامج

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:

-شراء وحدة سكنية جاهزة.

-تمويل البناء الذاتي.

-شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء.

-تمويل برهن العقار.

-دعم التمويل القائم.

أهلية الحصول على الدعم

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.