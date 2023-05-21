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34 % نسبة استحواذ المملكة على صافي صادرات الطاقة عربيًا
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34 % نسبة استحواذ المملكة على صافي صادرات الطاقة عربيًا

34 % نسبة استحواذ المملكة على صافي صادرات الطاقة عربيًا

34 % نسبة استحواذ المملكة على صافي صادرات الطاقة عربيًا
١١:٥٢:١٣ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير صندوق النقد العربي، أن ‎المملكة استحوذت على 34% من صافي صادرات الطاقة عربيًا تلتها قطر بنسبة 15.8%.

فيما جاء العراق ثالثًا بنسبة 15.3%، والإمارات بنسبة 11%.

وأوضح التقرير أن صادرات تلك الدول الخمس شكلت نحو 76% من صافي صادرات الطاقة العربية في عام 2020.

وأشار إلى أن المملكة جاءت في الصدارة كأكبر مصدر للنفط الخام والمنتجات النفطية، فيما جاء المغرب المستورد الأكبر لهذين المصدرين للطاقة.

المملكة مهتمة بالتعاون مع الدول العربية 

في وقت سابق، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، إن اهتمام المملكة بالتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة جزء لا يتجزأ من اهتمامها بتعزيز علاقاتها في عمقها العربي في المجالات كافة.

مشروعات وبرامج ومبادرات

وبين الوزير، أن هذا التعاون يتجسد في التنسيق للعمل العربي المشترك، وفي مشروعات وبرامج ومبادرات عديدة.

وأشار إلى أنه على الصعيد الدولي هناك تنسيق بين المملكة مع دول (أوبك بلاس)..

وهي الدول التي تضم منتجين للبترول من منظمة أوبك وخارجها، من بينها عددٌ من الدول العربية.

وعد وزير الطاقة ذلك حجر الزاوية في مساعي تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والحفاظ على توازنها، وأمن الإمدادات فيها بما يدعم فرص نمو الاقتصاد العالمي.

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وزير الطاقة: تعاون المملكة مع الدول العربية جزء لا يتجزأ من اهتمامها بعمقها العربي

الكلمات الدلالية:
السعودية الطاقة المملكة صندوق النقد العربي وزير الطاقة

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