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العظمى 40 والصغرى 14.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

العظمى 40 والصغرى 14.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

العظمى 40 والصغرى 14.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
١١:٢٨:٠٦ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 40 درجة في الأحساء وحفر الباطن والصمان.

وسجل 39 درجة في مكة والرياض وجازان ووادي الدواسر، و38 درجة في الدمام والتنهات والدهناء، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 14 درجة.

القريات والباحة 15 درجة.

الطائف وتبوك 17 درجة مئوية.

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أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

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سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والشرقية

فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية.

رياح مغبرة على منطقتين

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية.

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