للراغبين في الإنجاب.. هل يؤثر نظامك الغذائي على خصوبتك؟

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هل ما نأكله يمكن أن يكون له تأثير على خصوبتنا؟، كان هذا السؤال محور أكثر من دراسة تناولت العلاقة بين النظام الغذائي وتعزيز فرص الإنجاب.

ويُحدث بعض العناصر الغذائية فرقًا حقيقيًا، مثل حمض الفوليك.

فقد ثبت أن تناوله قبل الحمل وأثناءه يساعد في منع حدوث التشوه الخلقي المسمى “انعدام الدماغ”، وكذلك تشقق العمود الفقري لدى الجنين.

ولأن تلك العيوب تتكون عادة في مرحلة مبكرة من الحمل، قبل أن تدرك المرأة أنها حامل..

فإن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة ينصح جميع النساء في سن الإنجاب بتناول 400 ميكرجرام من حمض الفوليك يوميًا.

ويوصى بإدراج بحمض الفوليك في حبوب الإفطار، والذي قد يعطي حماية أقوى ضد تلك التشوهات، لأن الكثير من حالات الحمل غير مخطَّط لها.

وبحسب التقديرات، فإنه في عام 2019، أدت برامج فعالة تناولت إثراء الطعام بحمض الفوليك إلى منع 22 في المئة من الإصابات المحتملة بتشوهات انعدام الدماغ وتشقق العمود الفقري في أنحاء العالم.

وربما كان لحمض الفوليك فائدة إضافية: عندما تتناوله النساء اللاتي يحاولن الحمل، فإنه قد يزيد من احتمال حملهن، على الرغم من أن ثمة حاجة إلى إجراء المزيد من التجارب لإثبات ذلك.

المكملات الغذائية

لكن ماذا عن المكملات الغذائية الأخرى؟ هل هناك بالفعل نظام غذائي من شأنه زيادة فرص الحمل إلى أقصى درجة ممكنة؟

وفي حين أنه لا يوجد طعام أو مكمل غذائي واحد يمكنه حل مشكلات العقم المحتملة بشكل سريع.

يقول الخبراء إن نوعية الغذاء يمكن أن تلعب دورًا مفيدًا خلال محاولة الحمل وبعدها.

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الشيء الأكثر بديهية هو بالطبع أن التغذية السليمة شيء حيوي. ومن الممكن أن تكون عواقب سوء التغذية مدمرة لصحة الأبوين.

ويمكن القول إن أشهر النتائج التي تم التوصل إليها في هذا المجال كانت لدراسة شملت الأطفال الرضع الذين حملت بهم أمهاتهم خلال ما يطلق عليه “شتاء الجوع الهولندي” عام 1944.

في تلك الفترة، سادت المجاعة لمدة ثمانية أشهر بعدما قطع النازيون إمدادات الغذاء عن هولندا في نهاية الحرب العالمية الثانية.

كانت النساء الحوامل تعيش على 400 سعرة حرارية فقط في اليوم، وهو نسبة صغيرة من الغذاء الذي ينصح بتناوله من أجل حمل صحي.

الأطفال الذين ولدوا في تلك الفترة واجهوا عددًا من العواقب الصحية الوخيمة.

فقد كانوا أقصر وأنحف من الأطفال الذين ولدوا قبلهم أو بعدهم، كما كانت أحجام رؤوسهم أصغر.

وبعد أن أصبحوا بالغين، ارتفعت لديهم معدلات السمنة والإصابة بمرض السكري ومرض الانفصام في الشخصية، وتوُفّوا في سن أصغر.

أطعمة تعزز خصوبة الرجل

وبالنسبة لهؤلاء الذين يحصلون على كميات كافية من الغذاء، من المهم تناول المزيج الصحيح من العناصر الغذائية.

وفي حين أن المناقشات التي تدور حول الأطعمة المفيدة عادة ما تركز على خصوبة المرأة، هناك وعي متزايد حاليًا بكيفية تأثير نوع الغذاء على خصوبة الرجل أيضًا.

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فقد وجدت دراسة أجريت على الأزواج الذين لجأوا إلى الإنجاب من خلال عمليات التلقيح خارج الرحم أن تناول الرجال للحوم، وأنواع تلك اللحوم على وجه الخصوص، أثر على نتيجة تلك العمليات، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

في حين أن تناول كميات أكبر من الدواجن كان له تأثير إيجابي على معدلات الخصوبة.

في حين أن تناول اللحوم المعالَجة (مثل السجق ولحم الخنزير المعالج) كان له تأثير سلبي.

الرجال الذين كانوا يتناولون كميات أقل من اللحوم المعالجة، بلغت فرصة نجاح الحمل لدى زوجاتهم نسبة 82 في المئة.

في حين أن الرجال الذين تناولوا كميات أكبر من اللحوم المعالجة وصلت فرصهم إلى 54 في المئة فقط.

وحتى بعد حدوث الحمل، فإن نوعية الأطعمة التي يتناولها الأب قد تؤثر بشكل غير مباشر على الجنين.

وتوصلت دراسة أجراها باحثون بجامعة كوينزلاند الأستراليّة إلى أن ما يأكله الآباء له تأثير متواصل على صحة أطفالهم.

وعكف فريق الباحثين على تحليل بيانات حوالي 200 من الأزواج الذين تلقوا خدمة رعاية ما قبل الولادة بأكبر مستشفيات التوليد في أستراليا، مستشفى “ماتر مازر” بمدينة بريسبان.

وجدت الدراسة أن الأطعمة التي تناولها الرجال كان لها تأثير كبير على النساء، وكان لذلك بدوره تأثير على الجنين.

كما تشير دراسات أخرى إلى أن وزن الأب قد يؤثر في وزن الأطفال لأكثر من جيل.

تقول شيلي ويلكينسون خبيرة التغذية وواحدة من الباحثين الذين شاركوا في دراسة جامعة كوينزلاند:

“كثيرا ما يتم تجاهل العلاقة بين الخصوبة وصحة الرجال وتغذيتهم، ولكنه أمر شديد الأهمية. فقد يكون لذلك تأثير على صحة أحفادهم في واقع الأمر”.

وتشدد ويلكينسون أيضًا على أهمية إدخال كل من الأمهات والآباء التغييرات اللازمة على ما يتناولونه من أطعمة: “إذا كان أحد الزوجين ملتزما بالإرشادات الغذائية، يزداد احتمال أن يفعل الآخر الشيء ذاته.

ينبغي أن نركز على مساعدة النساء وكذلك الرجال لإحداث تغييرات صحية، وإلا فسوف نخسر نصف المعركة”.

زيادة الدهون الصحية

ةمن التغييرات التي ربما تكون مفيدة زيادة كمية الدهون في طعام الزوجين – النوع الصحي من الدهون. توجد الدهون الصحية في المكسرات والبذور وسمك السلمون وثمار الأفوكادو وزيت الزيتون.

أما الأحماض الدهنية المشبعة – التي توجد في مصادر طبيعية وأخرى صناعية، على سبيل المثال السمن وفطائر الدونتس والأطعمة المقلية وغير ذلك من الأطعمة المعالجة – فتعمل على زيادة خطر الإصابة بالعقم.

كما أن النظام الغذائي الذي يشمل تناول الكثير من النباتات ربما يكون له فائدة في هذا الشأن.

فقد حلل باحثون من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد أنواع الأطعمة التي تناولتها 18555 سيدة على مدى ثمانية أعوام حملن خلالها أو كن يحاولن الحمل.

وجد الباحثون أن تناول البروتين النباتي الموجود في البقوليات على سبيل المثال، بدلا من البروتين الحيواني الموجود في أطعمة مثل اللحوم الحمراء، كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بعقم المبيضين بنسبة تزيد عن 50 في المائة.

وفي عام 2021، خلص كتّاب مراجعة علمية لبحث أجري على العلاقة المحتملة بين النظام الغذائي وخصوبة الإناث، إلى أنه في حين أن توصياتهم ركزت على النساء، فإن “النظام الغذائي والأنماط الغذائية لها أهمية كبيرة بلا شك فيما يتعلق بخصوبة الذكور والإناث”.

واستعرض الباحثون بشكل مفصل تأثيرات العناصر الغذائية، كل على حدة، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على تلك العناصر.

كما ركزوا أيضا على أهمية الاستعانة بخبير تغذية كجزء من خدمة الرعاية التي تقدم للأزواج الذين يخططون للحمل.

وبشكل عام، أوصى الباحثون بتناول أطعمة كالخضراوات والفواكه والمعكرونة المصنوعة من حبات القمح الكاملة.

وكذلك الخبز المصنوع من حبات القمح الكاملة (كمصدر للكربوهيدرات)، ومصادر للدهون الصحية مثل السمك عالي الدهون.

إضافة إلى مصادر البروتين مثل البقوليات والبيض واللحوم الحمراء منخفضة الدهون.

كما أشاروا إلى أهمية الدور الذي تلعبه عناصر غذائية بعينها رغم تجاهلها.

يشمل ذلك اليود الذي يساعد على النمو الصحي للجنين وصحة الغدة الدرقية لدى الحامل.