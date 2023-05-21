توضيح مهم من “الموارد البشرية” حول استفادة منتفعي الضمان الاجتماعي من البطاقة الرقمية

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية توضيحًا مهمًا حول استفادة منتفعي الضمان الاجتماعي من البطاقة الرقمية.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه يمكن لمستفيدي الضمان الاستفادة من البطاقة الرقمية من خلال:

1 – تحميل التطبيق.

2 – تسجيل الدخول عبر النفاذ.

3 – الضغط على “حسابي”.

4 – الضغط على البطاقات الرقمية للاستفادة من البطاقة الرقمية كمشهد ضماني.

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شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي

في الوقت نفسه، كشفت الوزارة عن شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي، مبينة أنه من شروط استحقاق المعاش الضماني عدم تجاوز الحد المانع لمجموع دخل العائل والتابعين”.

خطوات التسجيل

– في حال استحقاقك للتقديم على المعاش الضماني، املأ بيانات الطلب.

تشمل بيانات الطلب: بيانات العائل (إن وجدت)، بيانات الدخل، بيانات الأسرة، بيانات الحساب البنكي، إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها. قدم الطلب.

– يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من (طلباتي) حتى يتم اتخاذ قرار فيه.

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المتطلبات

– أن يكون المستفيد من مستحقي الزكاة والفئات المستهدفة، أي من بلغ سن الشيخوخة أو من فئات الأرامل والمطلقات والمهجورات والعاجزين عن العمل.

– يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة، ويجب أن تنطبق عليه شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو برنامج تم وضعه لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

ويشمل الدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

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شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

– يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

– يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.

– اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.