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نقابة أطباء السودان: وفاة 18 مدنيًا جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع
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نقابة أطباء السودان: وفاة 18 مدنيًا جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع

نقابة أطباء السودان: وفاة 18 مدنيًا جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع

نقابة أطباء السودان: وفاة 18 مدنيًا جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع
١١:٠٤:٥٢ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، عن مصرع 18 مدنيًا جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع في مدينة نيالا.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن المحادثات اللاحقة بشأن السودان ستتضمن الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية.

وأكدت أن المرحلة المقبلة من محادثات جدة ستركز على إخلاء المراكز الحضرية بالسودان من القوات العسكرية.

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لجنة مراقبة الهدنة 3 ممثلين عن كل طرف

وحسب اتفاق وقف إطلاق النار في السودان، فإن لجنة المراقبة ستشكل منصة لاستقبال الشكاوى وحل النزاعات، حيث تضم لجنة مراقبة الهدنة 3 ممثلين عن كل طرف و6 عن الرياض وواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن واشنطن والرياض وطرفا النزاع في السودان وقعوا اتفاقًا لوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية.

وأضاف أن اتفاق الهدنة في السودان ينص على إخلاء المستشفيات والمرافق الحيوية، وفتح الممرات الإنسانية وتسهيل دخول المساعدات.

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اتفاق الهدنة في السودان يمتد لـ7 أيام

وبينت أن اتفاق الهدنة في السودان يمتد لـ7 أيام تبدأ بعد 48 ساعة من توقيع الاتفاق، وأن طرفي النزاع في السودان تعهدا بعدم الدخول في قتال خلال الـ48 ساعة التي تسبق بدء الهدنة.

ولفتت إلى أن وقف إطلاق النار في السودان سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 09:45 مساءً بتوقيت الخرطوم في 22 مايو.

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المملكة ستراقب وقف إطلاق النار في السودان

وشددت على أن وقف إطلاق النار في السودان سيخضع لآلية مراقبة سعودية أمريكية مدعومة دوليًا.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة من محادثات جدة بين طرفي نزاع السودان ستركز على تحسين الظروف الإنسانية للمدنيين.

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