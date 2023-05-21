اليورو يسجل 4.06.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.06.

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أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.15

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.04 .

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أسرع وتيرة

في سياق متصل، حققت استثمارات المملكة في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، ارتفاعا، إلى 116.2 مليار دولار “435.8 مليار ريال” بنهاية مارس الماضي.

وحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تعد هذه أسرع وتيرة ارتفاع لاستثمارات المملكة في السندات الأمريكية منذ أغسطس 2020، عندما رفعتها بـ5.4 مليار دولار لتبلغ 130 مليار دولار.

كذلك حصلت المملكة على ما يزيد عن 17 مليار دولار كطلبات على إصدارها من الصكوك الدولية لأجل 6 و10 سنوات.

تراجع سعر مؤشر الدولار

كما تراجع سعر مؤشر الدولار الأمريكي مسجلًا 102.960 بعد أن صرح رئيس الفيدرالي بأنه قد لا يكون هناك داعيًا لرفع الفائدة مرة أخرى في ظل القيود المفروضة على نشاط الائتمان الآن بسبب الأزمة المصرفية.