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استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 219 ريالاً
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استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 219 ريالاً

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 219 ريالاً

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 219 ريالاً
١٠:٣٠:٢٥ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في أسواق المملكة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.58 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 218.70 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.76 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.94، وعيار 14 بـ 139.17، وعيار 12 سجل 119.29 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7420 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1670 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238.580 ريال.

فريق بحثي 

في مطلع عام 2020، استطاع فريق بحثي من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ بسويسرا، إنتاج ذهب عيار 18 باستخدام البلاستيك بدلاً من عناصر السبائك المعدنية.

ويبلغ وزن الذهب الجديد حوالي 5 إلى 10 مرات أقل من الذهب التقليدي عيار 18 قيراطًا؛ حيث عادة ما يكون الخليط التقليدي للذهب عيار 18 قيراطًا ثلاثة أرباع الذهب وربع النحاس، بكثافة حوالي 15 جم/سم 3، في حين تبلغ كثافة الذهب الجديد 1.7 جم/سم 3 فقط، ومع ذلك لا يزال من نوعية الذهب عيار 18 قيراطًا.

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