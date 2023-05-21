بحماية شرطة الاحتلال.. الوزير المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للأقصى

تواصل – واس:

قاد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، اقتحام عشرات المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك.

وتعتبر هذه المرة الثانية منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي يقتحم المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق.

عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية.

ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

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وانتشر عناصر من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وقاموا بإبعاد المصلين والمرابطين عن مسار اقتحامات بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول الشبان للمسجد.

الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات

وسبق عمليات الاقتحام حملة مداهمات واعتقالات، نفذتها قوات الاحتلال في أحياء مدينة القدس.

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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اقتحام المسؤول المتطرف لساحات المسجد الأقصى، اعتداء سافر على المسجد الأقصى، وستكون له تداعيات خطيرة.

إدانة رسمية لاقتحام الوزير المتطرف للأقصى

وأضاف أبو ردينة، أن محاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل، وأن شعبنا الفلسطيني سيكون لها بالمرصاد.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن دخول المتطرف بن غفير في ساعة مبكرة مثل اللصوص إلى ساحة المسجد الأقصى لن يغير من الواقع ولن يفرض سيادة عليه.

وأشار إلى أن ما جرى اليوم خطير ويستدعي من المجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية التي تطالب بالحفاظ على الوضع القائم في القدس.

المساس بالمسجد الأقصى لعب بالنار

وطالب بالتحرك الفوري لأن المساس بالمسجد الأقصى لعب بالنار وسيدفع المنقطة إلى حرب دينية لا تحمد عقباها، ستطال الجميع.