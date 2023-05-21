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تنبيه متقدم من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 11 مساءً

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تنبيه متقدم من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 11 مساءً

تنبيه متقدم من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 11 مساءً

تنبيه متقدم من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 11 مساءً
٠٩:٤١:٢١ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء ومناطق مختلفة من المملكة.

أمطار ورياح وبرد وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، على هذه المناطق:

1 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وحبونا ونجران وثار وخباش وشرورة ويدمة  “.

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف وأضم وميسان والعرضيات”.

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3 – منطقة جازان، وتشمل محافظات “الريث والحرث والدائر بني مالك والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد”.

4 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق بلجرشي وبني حسن  والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة”.

5 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل”.

6 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الخفجي والنعيرية وحفر الباطن قرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف رأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق”.

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7 – منطقة الرياض، وتشمل “الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما وحريملاء ومرات والسليل ووادي الدواسر والأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

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