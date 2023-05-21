دراسة تحذر: 10 مبيدات حشرية تؤدي إلى الإصابة بمرض باركنسون

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لطالما ارتبط التعرض للمبيدات الحشرية بمرض باركنسون، لكن الباحثين لم يتمكنوا من تحديدها على وجه الدقة، إلا أنهم حددوا 10 مبيدات تقتل الخلايا العصبية المسؤولة عن الإصابة باضطراب الحركة.

وقام فريق من جامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس وجامعة هارفارد بمزاوجة فحص الأوبئة والسمية لعزل المواد التي تدخل في تصنيع عدة آلاف من منتجات المبيدات الحشرية.

وشملت الدراسة المبيدات العشرة وهي مبيدات حشرية ومبيدات فطريات ومبيدات أعشاب، كشف الباحثون عن أنها سامة بشكل مباشر للخلايا العصبية الدوبامينية، التي تشارك في الحركة الإرادية.

وأشارت النتائج التي نُشرت في مجلة “نيتشر كومينكيشن” إلى أن موت هذه الخلايا العصبية هو سمة مميزة لمرض باركنسون.

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المبيدات المستخدمة في زراعة القطن

ووجد الباحثون أيضًا أن التعرض لمجموعات من المبيدات الحشرية المستخدمة في زراعة القطن كان أكثر سمية من أي مبيد آخر.

ونظر فريق الدراسة لأول مرة في تاريخ التعرض على مدى عقود لـ 288 مبيدًا للمبيدات الحشرية لدى مرضى باركنسون من ولاية كاليفورنيا الأمريكية ممن شاركوا في دراسات سابقة.

وبعد تحديد التعرض طويل المدى لكل شخص، استخدم الفريق تحليل الارتباط على نطاق واسع لمبيدات الآفات، واختبار كل مبيد حشري على حدة لارتباطه بمرض باركنسون.

وتمكنوا من تحديد 53 مبيدًا حشريًا بدا أنها متورطة في مرض باركنسون، لم يتم دراسة معظمها من قبل لوجود ارتباط محتمل ولا زالت قيد الاستخدام، بحسب وكالة “يو بي آي”.

شارك فريق جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، نتائج التحليل المعملي مع فريق بقيادة الدكتور ريتشارد كرولفسكي، مدرس علم الأعصاب في جامعة هارفارد.

واختبر كرولفسكي السمية لمعظم تلك المبيدات في الخلايا العصبية الدوبامينية المشتقة من مرضى باركنسون باستخدام الخلايا الجذعية متعددة القدرات. وهي نوع من خلايا “اللوح الفارغ” التي يمكن إعادة برمجتها إلى خلايا عصبية تشبه إلى حد بعيد تلك المفقودة في مرض باركنسون.

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أنواع المبيدات السامة

وجد الباحثون 10 مبيدات حشرية سامة بشكل مباشر لهذه الخلايا العصبية: أربعة مبيدات حشرية: ديكوفول، إندوسلفان، ناليد، بروبارجايت. ثلاثة مبيدات أعشاب: ديكوات، إندوثال، ترايفلورالين. ثلاثة منها هي مبيدات الفطريات، سواء الأساسية أو كبريتات النحاس بنتاهيدرات والفولبت.

وتتميز مبيدات الآفات هذه من الناحية الهيكلية ولا تشترك في تصنيف مسبق للسمية. وفقًا للدراسة، يستخدم معظمها في الولايات المتحدة حتى اليوم.

وعندما اختبر الفريق سمية العديد من المبيدات الحشرية التي يتم استخدامها بشكل شائع في حقول القطن في نفس الوقت تقريبًا،

وجدوا أن التوليفات التي تحتوي على ثلاثي فلورالين كانت الأكثر سمية. ولاحظ الباحثون أن هذا هو أحد أكثر مبيدات الأعشاب استخدامًا في كاليفورنيا.

وأشارت دراسة سابقة إلى وجود علاقة بين هذا المبيد والإصابة بمرض باركنسون.