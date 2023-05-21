تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة السودان تتجاوز 20 مليون ريال

تواصل – فريق التحرير:

سجلت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني أكثر من 20 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبلغ مجموع التبرعات حتى الآن، وفقًا لأحدث رصد قامت به صحيفة “تواصل” 20 مليونًا و181 ألفًا و351 ريالاً، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين 117 ألفًا و479 شخصًا.

اقرأ أيضًا:

المملكة وأمريكا تعلنان توقيع اتفاقية لوقف إطلاق نار قصير الأمد في السودان

تخفيف المعاناة

وتستهدف الحملةُ التخفيفَ من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ نحو شهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

وحذر المجتمع الدولي من وضع كارثي، لاسيما في الخرطوم ودارفور.

حيث توقفت معظم المستشفيات عن العمل، وتقطعت سبل توصيل المساعدات والإمدادات الطبية.

كما شحت المواد الغذائية وحتى مياه الشرب، وتراجعت خدمات الاتصالات والكهرباء، والبنوك.

تفاصيل المبادرة

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

اقرأ أيضًا:

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة السودان تتجاوز 17 مليون ريال

وأعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني ستركز في المرحلة الأولى على القطاع الطبي.

وأضاف: “سنركز في المرحلة الأولى للحملة على القطاع الطبي الذي هو بحاجة كبيرة جدًا، وهناك تقييم للاحتياجات والأولويات في هذه المرحلة لعلاج المرضى والمصابين في المستشفيات”.

ويمكن التبرع عبر منصة “ساهم“، كما يمكنك التبرع عن طريق الحساب البنكي التالي:

مصرف الراجحي SA7080000500608019999908