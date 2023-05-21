“نزاهة”: التحقيق مع 211 متهمًا وإيقاف 84 في قضايا رشوة وتزوير وغسل أموال

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية فإنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية.

التحقيق مع 211 مسؤولًا وإيقاف 84

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أن عدد الجولات الرقابية بلغ 2583، والتحقيق مع 211 متهمًا، وإيقاف 84 شخصًا في جهات مختلفة.

وأضافت أنها باشرت رقابتها على جهات مثل؛ وزارة الداخلية والدفاع والتعليم والعدل والصحة والحرس الوطني والشؤون البلدية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أنواع الجرائم التي تمت مباشرتها

وأكدت أن الجرائم التي تمت مباشرتها تمثلت في؛ الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسيل الأموال.

قوائم تفصيلية بين حين وآخر

ودأبت الهيئة على إصدار قوائم تفصيلية بين حين وآخر، لتوضيح الموقوفين بتهم الفساد بأعدادهم، وبيان طبيعة القضايا الجنائية التي تورطوا فيها، على أن تُستكمل بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

يذكر أن الهيئة وعملاً على ضمان استقلاليتها ترتبط بالملك مباشرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام ماليًا وإداريًا، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت، وليس لأحد التدخل في مجال عملها.