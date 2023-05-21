الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“نزاهة”: التحقيق مع 211 متهمًا وإيقاف 84 في قضايا رشوة وتزوير وغسل أموال
طائرتان من ماليزيا.. وصول أولى رحلات الحجاج إلى المدينة
هاشتاق “العمل الصالح” يتصدر الترند.. ومغردون: “التزموا ثلاثة أعمال”
“الخثلان”: لهذه الفائدة العظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص على الصدقة
هاشتاق “نظام نور” يتصدر الترند مع بدء التقديم في “رياض الأطفال”
من اليوم.. بدء التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام “نور”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“نزاهة”: التحقيق مع 211 متهمًا وإيقاف 84 في قضايا رشوة وتزوير وغسل أموال

“نزاهة”: التحقيق مع 211 متهمًا وإيقاف 84 في قضايا رشوة وتزوير وغسل أموال

“نزاهة”: التحقيق مع 211 متهمًا وإيقاف 84 في قضايا رشوة وتزوير وغسل أموال
٠٩:٠٠:٥٧ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية فإنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية.

التحقيق مع 211 مسؤولًا وإيقاف 84

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أن عدد الجولات الرقابية بلغ 2583، والتحقيق مع 211 متهمًا، وإيقاف  84 شخصًا في جهات مختلفة.

وأضافت أنها باشرت رقابتها على جهات مثل؛ وزارة الداخلية والدفاع والتعليم والعدل والصحة والحرس الوطني والشؤون البلدية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أنواع الجرائم التي تمت مباشرتها

وأكدت أن الجرائم التي تمت مباشرتها تمثلت في؛ الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسيل الأموال.

قوائم تفصيلية بين حين وآخر

ودأبت الهيئة على إصدار قوائم تفصيلية بين حين وآخر، لتوضيح الموقوفين بتهم الفساد بأعدادهم، وبيان طبيعة القضايا الجنائية التي تورطوا فيها، على أن تُستكمل بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

يذكر أن الهيئة وعملاً على ضمان استقلاليتها ترتبط بالملك مباشرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام ماليًا وإداريًا، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت، وليس لأحد التدخل في مجال عملها.

الصورة

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الجولات الرقابية القضايا الجنائية والإدارية مكافحة الفساد نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
«البيئة» تحظر أسماك الزينة من بلجيكا

«البيئة» تحظر أسماك الزينة من بلجيكا

٠٦:٠٨ م، الأربعاء، ٢٣ أغسطس ٢٠١٧
«الخدمة المدنية» توضح صحة قوائم مرشحات «الوظائف التعليمية» المنتشرة

«الخدمة المدنية» توضح صحة قوائم مرشحات «الوظائف التعليمية» المنتشرة

٠٨:٤٧ ص، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠١٦
العثور على «مفقود بيش» التسعيني متوفَّى داخل حوش

العثور على «مفقود بيش» التسعيني متوفَّى داخل حوش

١١:٢١ م، الأثنين، ١٤ سبتمبر ٢٠١٥
أمانة الشرقية: إغلاق جسر طريق الأمير متعب مع تقاطع طريق الأمير نايف بالدمام غدًا لأعمال الصيانة

أمانة الشرقية: إغلاق جسر طريق الأمير متعب مع تقاطع طريق الأمير نايف بالدمام غدًا لأعمال الصيانة

٠٦:٢٠ م، الأثنين، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *