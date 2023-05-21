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طائرتان من ماليزيا.. وصول أولى رحلات الحجاج إلى المدينة
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طائرتان من ماليزيا.. وصول أولى رحلات الحجاج إلى المدينة

طائرتان من ماليزيا.. وصول أولى رحلات الحجاج إلى المدينة

طائرتان من ماليزيا.. وصول أولى رحلات الحجاج إلى المدينة
٠٨:٥٢:٢٨ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، صباح اليوم الأحد، أولى رحلات الحجاج بوصول طائرتين بعدد 560 حاجًا ماليزيًا إلى المملكة ضمن مبادرة “طريق مكة”.

ويسنقبل المطار أُولى رحلات الحجاج، الذين يمثلون نحو 9 جنسيات آسيوية، فيما يبلغ عدد الرحلات المتوقع وصولها 67 رحلة.

وغادرت أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في جمهورية بنجلاديش الشعبية، اليوم إلى المملكة عبر صالة المغادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا.

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مبادرة طريق مكة

يأتي هذا في إطار مبادرة “طريق مكة” التي تستمر للعام الخامس في 7 دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وساحل العاج.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” – وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج “رؤية المملكة” 2030 – إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة.

في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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