بعد المطالبة بتقنينه.. هل يغزو “الذهب البلاستيك” أسواق المملكة؟

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في مطلع عام 2020، استطاع فريق بحثي من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ بسويسرا، إنتاج ذهب عيار 18 باستخدام البلاستيك بدلاً من عناصر السبائك المعدنية.

ويبلغ وزن الذهب الجديد حوالي 5 إلى 10 مرات أقل من الذهب التقليدي عيار 18 قيراطًا؛ حيث عادة ما يكون الخليط التقليدي للذهب عيار 18 قيراطًا ثلاثة أرباع الذهب وربع النحاس، بكثافة حوالي 15 جم/سم 3، في حين تبلغ كثافة الذهب الجديد 1.7 جم/سم 3 فقط، ومع ذلك لا يزال من نوعية الذهب عيار 18 قيراطًا.

وعلى ضوء تلك المعلومات المتداولة، طالب الدكتور بدر بن سعود عبر صحيفة “الرياض”، المشرّع بالاستعداد للموجة القادمة من الذهب الجديد.

وقال إن “هذا النوع من الذهب لن يكــــون مطلوبًا في صناعة المشغـــــــولات والمجوهرات وحدها، وإنما كذلك في التطبيقات الإلكترونية، وفي التحفيز الكيميائي والحماية من الإشعاع”.

ورأى أن دول النفط كالخليج والجزائر ستكون المستفيد الأول من هذا التحول الكبير، وعلى حساب عمالقة الفضة كالمكسيــــك والصين، وكبار مصدري النحاس كتشيلي والبيرو، وكلاهما معدنان يخلطان بالذهب.

ثروة المملكة من الذهب

ووفق ما أورد بن سعود من أرقام، فإن المملكة تشغل -بالنظر لاحتياطها من الذهب- المرتبة السادسة عشر على مستوى العالم، والرابعة عـربيًا، وبواقع 323 طن ذهب، وتداولات الذهب في السوق المحلية تقدر بقرابة ملياري دولار، ومخزونه من إجمالي المعادن نحو 20%.

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لكنه، في الوقت ذاته، قال إنه يمثل ما نسبته 75% من إجمالي سوق المعادن الثمينة، والإحصاءات العالمية تشير الى أن 46% من الذهب يتم الاحتفاظ به في هيئة مجوهرات، و22% موجود في السبائك والعملات المعدنية بصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، وتحتفط البنوك المركزية بما نسبته 17%، والصناعات التقنية والطبية بما نسبته 15%.

وأوضح أنه في المملكة يوجد 70 مصنعـــًا للذهب، من بينها، أربعــــة مصانع تعد الأكبر على مستوى العالم، وتسك سبائك الذهب في بعضها وبأوزان تتراوح ما بين جرام وكيلوجرام، وهناك اكتفاء ذاتي في بعض منتجات الذهب لدرجة تصديرها إلى دول الخليج ومصر.

وبين أن التعدين السعودي بأشكاله يمثل الصناعة الثالثة بعد النفط والبتروكيميائيات، وعائدات التعدين وصلت إلى نحو 26 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمـــالي في 2020، والمستهـــدف وصولها إلى 64 مليـــــار دولار في 2030، ولم يستثمــر من المخزون المعدني الكامل في الدرع العربي إلا ما نسبته 5%.

إقامة المصافي في المملكة

وطالب الكاتب بإقــامة المصـــافي في المملكة، عوضًا عن استمرار تصفية الذهب السعودي المستخرج من المناجم السعودية في سويسرا، خصـــوصًا وأنه مكلف ويقتطع ما نسبته 35% من مكاسب تجارتـــــه.

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وأشار إلى أن محــال الذهب السعـــودية، في الغالب، تأخذه من البنـــوك أو من شـــركات تعمل على توريده، بانتظار ما تقرره وزارة الصناعة.

ولفت إلى أن المشـــكلات في سوق الذهب المحلي كثيرة، وتحتاج إلى برنامج مشترك بين وزارتي التجارة والموارد البشـــرية، بالإضافة إلى هيئة المواصفات والمقــــاييس، فالفوترة الإلكترونية لم تكتمل، ومازال الدفع اليدوي أو النقدي سيد الموقف في حالات كثيرة.

غش الذهب

وذكر أن بعض أهل الصنعة يتفاخرون بأن في إمكانهم جعل الذهب عيار 10 يبدو وكـــأنه عيار 18، “ومثل هــذا الكلام لا يأتي إلا من تجربة ويحرك الشبهات، ومن أشكال الغش في الذهب خلطه بالحديد، وهو ليس من بين المواد المعتمد خلطها به، كالفضة والنحاس والزنك، وهذه لا تكشفها إلا معامل مختصة”.

وشدد أيضًا على ضرورة متابعة الدخلاء على هذه السوق من الأجانب وغير المرخصين، والتوطين -بشهادة العارفين- غير ممكن في حالة الحرفي مقارنة بالبائع، فالأول يعتمد على التعليم في سن مبكرة، والثاني يكفيه التدريب والتعلم بالممارسة.

وقال إن ربط الرخصة المهنية بالسعودي وكفاءته لن تتحقق إلا في الباعة، وفي نسبة بسيطة من الحرفيين الذين توارثوا الصنعة، وما عداهم ربما تم تعويضهم بعمالة حـــرفية مخالفة ومتستر عليها، ومن الجنسيات الآسيوية المعروفة بريادتها وخبرتها في المجال.