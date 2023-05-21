“الخثلان”: لهذه الفائدة العظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص على الصدقة

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، إنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الصدقة ولو بالمبلغ اليسير.

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ينبغي للمسلم أن يحرص على الصدقة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الصدقة ولو بالمبلغ اليسير فقد تقع عند الله موقعًا عظيمًا.

وأضاف أنه في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر النبي ﷺ رجلاً تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.

#الشيخ_الخثلان : ينبغي للمسلم أن يحرص على الصدقة ولو بالمبلغ اليسير، فقد تقع عند الله موقعًا عظيمًا، وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر النبي ﷺ رجلاً تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولم يبيِّن النبي ﷺ مقدار الصدقة، فربما تكون… pic.twitter.com/g7Mb7WtTrk — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) May 20, 2023

وأشار إلى أن النبي ﷺ لم يبيِّن مقدار الصدقة، فربما تكون بالشيء اليسير، لكن اقترن بها إخلاص عظيم بحيث لو قُدِّر أن اليد الشمال تبصر ما استطاعت أن ترى اليد اليمين من شدة الإخفاء.

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على المسلم أن لا يستحي من إعطاء القليل

ولفت إلى أنه على المسلم أن لا يستحي من إعطاء القليل، سواء صدقة أو هدية أو أي شيء، فإن إعطاءه للقليل خير من الحرمان، ولا يترك الصدقة حتى ولو تصدق بريال فهو عند الله عظيم.

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