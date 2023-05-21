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هاشتاق “العمل الصالح” يتصدر الترند.. ومغردون: “التزموا ثلاثة أعمال”

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هاشتاق “العمل الصالح” يتصدر الترند.. ومغردون: “التزموا ثلاثة أعمال”

هاشتاق “العمل الصالح” يتصدر الترند.. ومغردون: “التزموا ثلاثة أعمال”

هاشتاق “العمل الصالح” يتصدر الترند.. ومغردون: “التزموا ثلاثة أعمال”
٠٨:٣٩:٢٤ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

راج هاشتاق “العمل الصالح” على ترند المملكة، اليوم الأحد، مع بداية شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم.

وقال مغرد: “اليوم تبدأ الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم قال تعالى:” فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ”.

العمل الصالح وقود الإيمان 

وأضاف آخر: “العمل الصالح وقود الإيمان وليتقد إيمانك بأعمالك..لا بد لك من ثلاث: إتقان العمل وتنويعه.. والاستكثار منه..!!”.

وتابع مغرد ثاني قائلاً: “اليأس يسلمنا للوحشة والانعزال، والأمل يجدد النشاط ويجعلنا نتفاعل بإيجابية مع الأحداث، الحياة نهر جارٍ لا يتوقف، يؤدي فيه كل منا دوره ثم يمضي تاركاً غيره يكمل المسيرة، لا يأخذ معه من كل ما جمع غير العمل الصالح والذكر الحسن”.

دعوات بإنزال البركة

ودعا مغرد ثالث قائلاً: “اللهم سق إلى أحبتي في هذا اليوم من رحماتك ما يغنيهم، وأنزل عليهم من بركاتك ما يكفيهم، وادفع عنهم كل ما يؤذيهم، وهب لهم من العمل الصالح ما ينجيهم.. اللهم امين.. صبحكم الله بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة”.

والأشهر الحرم يُستحبّ فيها الإكثار من العمل الصالح وفيها تُعظّم الحسنة وتضاعف، والسيئة أعظم إثمًا.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية العمل الصالح المملكة هاشتاق العمل الصالح

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