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تنبيه جديد من حساب المواطن حول نتائج أهلية شهر يونيو

تنبيه جديد من حساب المواطن حول نتائج أهلية شهر يونيو

تنبيه جديد من حساب المواطن حول نتائج أهلية شهر يونيو
١٠:٠٦:٤٣ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن صدور نتائج الأهلية للدفعة 67- شهر يونيو.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)”.

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية

يُمكّن برنامج حساب المواطن الذين رفضت طلباتهم، تقديم اعتراض من خلال الخطوات الآتية:

-ادخل إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

-انقر على زر الدورة الأهلية.

-تحقق من حالة الأهلية وكود الخطأ ومعرفة سبب الرفض.

-انقر على زر الاعتراض على الدورة الأهلية.

-ارفع المستندات المطلوبة والتي توضح أهلية المتقدم.

-انقر على طلب اعتراض الأهلية في حساب المواطن.

وتتم دراسة الطلب في غضون 15 إلى 90 يومًا، وفي حالة كان المتقدم يستحق الدعم يتم صرف جميع المبالغ المتأخرة مع الشهر الجديد عند الصرف.

طريقة أخرى للاعتراض

يتيح “حساب المواطن” أيضًا تقديم الشكاوى والمقترحات واعتراض الأهلية على رقم حساب المواطن وهو 19912، حيث تعمل خدمة العملاء في حساب المواطن من الأحد إلى الخميس، من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وأوضح “حساب المواطن”، أنه يمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك “دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة”.

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برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

-الأسر السعودية.

-المواطن غير المتزوج.

-الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

-والأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

-الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

-أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

-الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

-زوجة المواطن السعودي.

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ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

-الهوية الوطنية وكارت العائلة.

معلومات عن العمل والراتب.

-معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

-الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

-بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

-رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

-أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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