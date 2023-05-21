من اليوم.. بدء التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام “نور”

تواصل – فريق التحرير:

تبدأ إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، اليوم الأحد، باستقبال طلبات التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور على فترات، مع استمرار تلقي الطلبات طوال العام الدراسي، وذلك حسب المقاعد المتاحة في المدارس.

3 مجموعات

وسيتم تقسيم مرحلة التسجيل إلى ثلاث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة عددًا من الإدارات التعليمية المتاح من خلالها التسجيل لرياض الأطفال.

فيما ستخصص المقاعد المتاحة حاليًا في رياض الأطفال الحكومية للمتقدمين للمستوى الثالث فقط.

أما المستوى الثاني فستكون الفرصة متاحة لهم في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بالمستوى الثالث.

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3 مستويات

وحددت الوزارة مستويات مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد، وسيكون التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ ست سنوات، على النحو التالي:

1.المستوى الأول يشمل (الروضات الأهلية والعالمية) الأطفال الذين ولدوا من تاريخ 6/2/1441هـ إلى تاريخ 5/2/1442هـ

2. المستوى الثاني الأطفال يشمل الذين ولدوا من تاريخ 6/5/1440هـ إلى تاريخ 5/2/1441هـ.

3. المستوى الثالث يشمل الأطفال الذين ولدوا من تاريخ 6/2/1439هـ إلى تاريخ 5/5/1440هـ.

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المستندات المطلوبة

-شهادة تحصينات موضح بها سن الطفل، والحرص على وجود توقيع مسؤول طبي.

-صورة لسجل العائلة خاص بالأطفال السعوديين، على أن يكون الطفل مضافًا به.

-شهادة ميلاد الطفل، وفي حالة عدم امتلاك شهادة ميلاد، فيجب وجود رسالة تسنين.

-التقديم يتم بأصول الأوراق ليتم مطابقتها مع الصور المرفقة، ويراعى أن تكون متوافقة مع بيانات الطفل ومتطابقة.