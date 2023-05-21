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من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح على هذه المناطق

من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح على هذه المناطق

من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح على هذه المناطق
٠٧:٥٨:٣٧ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تساقط أمطار مصحوبة برياح نشطة على عد من مناطق المملكة، تبدأ اليوم وتستمر حتى الغد.

أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة، من اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر.

وأضاف أن الحالة المطرية من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق الرياض “خاصة جنوبها “.

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الحالة المطرية تشمل هذه المناطق

وتشمل الحالة المطرية: الباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية وشرق منطقة مكة، تمتد إلى أجزاء من اليمن والإمارات وعُمان وقطر والكويت، تُسبق برياح نشطة مغبرة.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد.

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أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية،

على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والشرقية

فيما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية،

على أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية.

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رياح مغبرة على منطقتين

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية.

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