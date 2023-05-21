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هاشتاق “نظام نور” يتصدر الترند مع بدء التقديم في “رياض الأطفال”

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هاشتاق “نظام نور” يتصدر الترند مع بدء التقديم في “رياض الأطفال”

هاشتاق “نظام نور” يتصدر الترند مع بدء التقديم في “رياض الأطفال”

هاشتاق “نظام نور” يتصدر الترند مع بدء التقديم في “رياض الأطفال”
٠٨:١٢:٥٧ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “نظام نور” الترند في المملكة، اليوم الأحد، مع بدء التقديم في مرحلة رياض الأطفال.

وتساءلت مغردة قائلة: “هل لازم أوراق أسويها قبل التسجيل بالموقع يعني أمر الروضة ولا على طول أسجل على النظام؟ لأنه بالنظام يقولي لازم أروح الروضة وأطلب تسجيل من مدير الروضة”.

وأضافت أخرى: “الروضة اللي في الحي ممتلئة وسجلت في حي ثاني وجاني قبول نهائي.. هل في مجال بعدين للنقل أو لا؟”.

وتابع ثالث قائلاً: “‏أنا أخوي استحق الدراسة بس المشكلة أبوي مسافر لدولة ثانية ومطول والنفاذ الوطني يطلب بصمة وجه للأب فهل في حل ثاني غير النفاذ الوطني”.

وقالت مغردة رابعة: “أنا ولدي بسجله في روضة اهلية مستوى 2.. هل لازم أسجله في نظام نور الحين لأني ما بعد حددت أيش الروضه اللي بختارها، عادي لو أسجله مع بداية السنة إذا اخترت الروضة الخاصة”.

نظام نور

ويعد نظام نور أحد أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم الخدمات التعليمية، وتسهم بتوفير الوقت والجهد على الطالب وولي الأمر، ومن الخدمات التي تقدمها منصة نور الاستعلام عن النتيجة للطلاب، والمتابعة بشكل دوري لأولياء الأمور على الطالب.

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السعودية المملكة رياض أطفالؤ منصة نور رياض الاطفال نظام نور نور

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