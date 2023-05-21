67 رحلة تصل اليوم.. طلائع وفود الحجاج تبدأ التوافد على المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تستعد المدينة المنورة، اليوم الأحد، لاستقبال طلائع وفود الحجاج لهذا العام 1444 هـ.

ويستقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أُولى رحلات الحجاج، الذين يمثلون نحو 9 جنسيات آسيوية، فيما يبلغ عدد الرحلات المتوقع وصولها 67 رحلة.

وغادرت أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في جمهورية بنجلاديش الشعبية، اليوم إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا.

وجاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، ووزير الدولة للشؤون الدينية في بنجلاديش محمد فريد الحق خان، ووزير الطيران المدني والسياحة محبوب علي، ورئيس رابطة حجاج بنجلاديش شهادات حسين، ورئيس الطيران المدني مرشال مفيد الرحمن.

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استعدادات مكثفة

يأتي هذا في ظل استعدادات تنظيمية وتشغيلية من مختلف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة لاستقبال 1.85 مليون حاج هذا العام.

فيما تواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة “طريق مكة” للعام الخامس في 7 دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وساحل العاج.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” – وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج “رؤية المملكة” 2030 – إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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مواعيد الرحلات

وتبدأ أولى الرحلات بالوصول للمطار، عند الساعة الخامسة فجرًا، وتستمر حتى الساعة الـ 12 ليلًا.

بينما رفعت وكالة وزارة الحج لشؤون الزيارة من جاهزيتها على مستوى الكوادر البشرية والفنية بما يتواءم وحجم الرحلات المجدولة.

وذلك بإشراف ميداني من قيادات وكالة الوزارة يتقدمهم وكيل الوزارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي.

وأفادت صحيفة “الوطن”، أن الجهات الحكومية رفعت خططها وبرامجها التشغيلية في المدينة المنورة استعدادًا لموسم الحج 1444.

وذلك لاستقبال 1.85 مليون حاج هذا العام يمثلون حجاج الخارج عبر المنافذ المهيأة لاستقبال ضيوف الرحمن.

ومراجعة خدمات الإسكان والسعة الفندقية الشاغرة بنطاق سكن الحجاج بالمنطقة المركزية.

كذلك إدارة البرامج المتعلقة بتنظيم الحشود والزيارات والصلاة بالمسجد النبوي والروضة الشريفة.

وتشمل التجهيزات والاستعدادات للحج تهيئة المرافق الصحية بطاقة تشغيلية تصل إلى 3324 سرير تنويم، و828 سريرًا للعناية المركزة، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية.