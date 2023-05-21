خدمة اليوم.. خطوات تقديم طلب تأشيرات الزيارة العائلية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأحد، أهم وأيسر الخطوات لتقديم طلب تأشيرات الزيارة العائلية.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تُمكّن المستفيد من طلب زيارة أقارب المواطنين والمقيمين من الدرجة الأولى “الوالدين والزوجة والأبناء”.

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الخطوات

1 – املأ النموذج الإلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية.

2 – اختم الطلب وصادقه إلكترونيًا من الغرفة التجارية أو من جهة العمل.

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المتطلبات

1 – تعبئة النموذج الإلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية، وختمه ومصادقته إلكترونيًا من الغرفة التجارية، أو من جهة العمل.

2 – إدخال جميع البيانات باللغة العربية عدا الأسماء إذا كان المطلوب للزيارة من جنسيات دول غير عربية ومطابقة لجوازات سفرهم.

3 – إقامة سارية المفعول للمقيمين.

4 – أن يكون الشخص المطلوب من الأقارب من الدرجة الأولى.

5 – بالنسبة للمقيمين، أن يحمل طالب التأشيرة إقامة عمل وليس مرافق.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 920011114 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.