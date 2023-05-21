“مدني جدة” يباشر حريقًا بسوق الصواريخ.. عمليات الإخماد مستمرة

تواصل – فريق التحرير

باشر الدفاع المدني في جدة، صباح اليوم الأحد، حريقًا ضخمًا في سوق الصواريخ، ويؤكد بأن عمليات الإخماد ما زالت مستمرة.

وستوافيكم صحيفة “تواصل” بالتطورات أولاً بأول.

أكبر سوق شعبية بالمملكة

يكتسب سوق الصواريخ في جدة، شعبية كبيرة، فهو يعد أكبر سوق شعبية بالمملكة.

ويقع السوق على مساحة تتجاوز 9 كيلومترات مربعة، ويرتاده مئات آلاف خلال موسم الحج والعمرة، فضلاً عن قاطنيها، مما يجعله أحد أبرز معالم المدينة.

ويرجع تأسيس هذه السوق الكبيرة إلى ما قبل نحو 30 عامًا، ليكون بذلك أحد أقدم الأسواق الشعبية بالمملكة،

ويضم قرابة 26 مجمعًا تجاريًا، ويحتضن قرابة 15 ألف محل.

إضافة إلى وجود حوالي 10 آلاف بسطة مفروشة على الأرض تضم مختلف أنواع السلع مع وجود ألف محل لبيع مستلزمات الحديد والخردة والأدوات المستعملة.

من الإبرة للصاروخ

وأعطى التنوع الهائل في المنتجات التي يضمها، الفرصة للراغبين في شراء كل مستلزماتهم من مكان واحد،

من الأثاث المنزلي والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، إضافة إلى بيع المواد واستبدال السلع المستخدمة.

وتنقسم السوق على شكل مربعات متقاربة تسهل لمرتاديها التنقل ما بين السلع الكهربائية والملابس، والأثاث إلى المفروشات والهدايا، بشكل انسيابي عبر ممرات تستوعب عبور المركبات والمشاة.

الأمر الذي يساعد المتسوقين للوصول إلى آخر نقطة من الجهات الخلفية والتي ينتشر فيها بيع المعدات القديمة «سكراب» والأواني المنزلية.