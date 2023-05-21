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إنجاز وطني.. وزير التعليم: نجاحات طلابنا في “آيسف 23” غير مسبوقة

إنجاز وطني.. وزير التعليم: نجاحات طلابنا في “آيسف 23” غير مسبوقة

إنجاز وطني.. وزير التعليم: نجاحات طلابنا في “آيسف 23” غير مسبوقة
٠٦:٥٣:٢٤ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رفع وزير التعليم يوسف البنيان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة تفوق أبناء وبنات المملكة وتحقيقهم 23 جائزة رئيسة، و4 جوائز خاصة.

وذلك خلال مشاركتهم في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023”.

وأقيم المعرض في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 – 19 مايو الجاري، متجاوزين آخر مشاركة لهم في “آيسف22” التي حققوا فيها 16 جائزة.

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نتائج غير مسبوقة لطلاب وطالبات المملكة

وهنّأ وزير التعليم، طلاب وطالبات المملكة على النتائج غير المسبوقة التي حققوها في المشاريع التعليمية خلال مشاركتهم في المعرض، والتي نفتخر بها كمنجز وطني.

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جهود المملكة في دعم الموهوبين والموهوبات

وأضاف البنيان، أن النتائج المشرّفة تعكس حجم الجهود التي تبذلها المملكة وقيادتها لدعم الموهوبين والموهوبات.

إلى جانب جهود وزارة التعليم مع شركائها في «موهبة» للوصول بأبنائنا وبناتنا إلى هذه المرحلة من التميّز والإبداع وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.

بدءاً من مراحل الإعداد والتصفيات الداخلية والتدريبات المستمرة حتى الخروج بـ35 مشروعاً وطنياً، استطعنا المشاركة بها في هذا المحفل الدولي بكل جدارة.

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تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

ولفت البنيان، إلى الإسهامات المميزة التي تقدمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ وفق أحدث البرامج والأساليب التي تنتهجها لتطوير قدرات ومواهب الطلاب والطالبات.

إلى جانب مشاركة إدارات التعليم في تهيئة الطلبة وتحفيزهم والاستمرار في إعداد البيئات التعليمية المناسبة للمتميزين والمبدعين.

كذلك ما تقدمه الجامعات من طواقم تدريبية مؤهلة، وبرامج مساعدة تعزّز التجارب والمشاريع التي يعمل عليها الطلبة.

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تمثيل المملكة عالميًا

وأشار إلى أن المشاركة السعودية في هذا المحفل الدولي والنتائج المتحققة محفّزة ومشجعة لبقية الطلبة؛ لأن يكونوا مسهمين في تمثيل المملكة عالمياً.

وستكون داعمة لهم وللمشاركين لبذل المزيد من العطاء والوقوف على منصات التتويج؛ لاسيما أن حجم الإنتاج والمشروعات العلمية والبحثية تكون محط أنظار المهتمين من الداعمين والمتخصصين والشركات العالمية.

وذلك لإعطاء هذه المنتجات قيمتها العلمية، وتعظيم العلم واستمرارية البحث العلمي لدى الطلبة بما يمكّنهم لأن يكونوا شركاء في التنمية والنهضة التي تعيشها المملكة.

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