الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“الغذاء والدواء”: 21% من المواطنين مصابون بحساسية الطعام
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“الغذاء والدواء”: 21% من المواطنين مصابون بحساسية الطعام

“الغذاء والدواء”: 21% من المواطنين مصابون بحساسية الطعام

“الغذاء والدواء”: 21% من المواطنين مصابون بحساسية الطعام
٠٦:٣٤:٥٥ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن 21% من المواطنين مصابون بحساسية الطعام. وأن أكثر مسببات الحساسية انتشاراً تحدث من البيض، والقشريات، والحليب، والجلوتين.

24 % يفتقدون لخيارات تناول الطعام خارج المنزل

وأوضحت أن ما يقارب 24% من مصابي حساسية الطعام في المملكة يعانون من عدم توفر خيارات مناسبة عند تناول الطعام خارج منازلهم.

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45 % يعانون من صعوبة اختيار أطعمة مناسبة

كما يجد 45% من مصابي الحساسية صعوبة في اختيار أطعمة مناسبة عبر منصات طلبات الوجبات الغذائية الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أنها توصلت إلى هذه النتائج عبر دراسات بحثية بالتعاون مع جامعة طيبة لتحديد معدل انتشار حساسية الطعام في المملكة..

وعلى أكثر المكونات الغذائية المسببة للحساسية وتحديد أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام، وفقًا لـ”عكاظ”.

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دليل تنظيمي لقوائم الطعام

وأكدت أنها أصدرت دليلاً تنظيمياً لاستحداث قوائم طعام مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام.

وتابعت أنه تم وضع ضوابط واشتراطات خاصة للمطاعم والشركات الغذائية بضرورة الوصول لقوائم الطعام بمكوناتها وبشكل سهل وواضح للمستهلك النهائي.

وأضافت أنها ألزمت المطاعم بتخصيص عدد من قوائم الطعام تكون منفصلة وخالية من المكونات المسببة للحساسية.

أو أن تكون قائمة الطعام لمن يعانون من الحساسية مستقلة عن قائمة الطعام الرئيسة.

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