منظمة الصحة تُطلق شبكة عالمية للكشف سريعًا عن الأمراض المعدية

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت منظمة الصحة العالمية، شبكة عالمية للمساعدة في الكشف السريع عن خطر ‏الأمراض المعدية، مثل فيروس “كورونا” المستجد، ومشاركة المعلومات لمنع انتشارها.‏

وأوضحت المنظمة، في بيان رسمي، أمس السبت، أن شبكتها الدولية لمراقبة مسببات الأمراض، ستوفر منصة لربط البلدان والمناطق، وتحسين أنظمة جمع العينات وتحليلها.

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التعرف على تهديدات الأمراض المعدية

وبيّنت أن الشبكة الجديدة تهدف إلى المساعدة في ضمان التعرف على تهديدات الأمراض المعدية وتعقبها سريعًا..

إضافة إلى مشاركة المعلومات والعمل بناء عليها لمنع كوارث مثل جائحة “كوفيد”.

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الاعتماد على علم الجينوم

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الشبكة ستعتمد على علم الجينوم، لتحليل الشفرة الجينية للفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الأخرى المسببة للأمراض، بغرض فهم مدى عدوى هذه الكائنات وكيفية انتشارها.

وقالت المنظمة: “للجميع هدف مشترك: الكشف عن التهديدات التي تشكلها الأمراض والاستجابة لها قبل أن تتحول إلى أوبئة وجوائح، وتحسين المراقبة الروتينية للأمراض”.

وسلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على أهمية درس جينوم الفيروسات لمكافحة الأمراض.

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مراقبة وتتبع الأمراض

وأضافت أن البيانات التي يتم جمعها من جانب الشبكة، سيتم توظيفها في نظام أوسع لمراقبة الأمراض..

والذي يستخدم لتحديد وتتبع الأمراض، في محاولة لاحتواء تفشي المرض، وتطوير العلاجات واللقاحات.

من ناحيته، أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالأهداف “الطموحة” للشبكة الجديدة على حد تعبيره، قائلاً إنها يمكن أن “تقوم بدور حيوي في الأمن الصحي”.