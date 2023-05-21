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يصل اليوم.. “المنتخب السعودي” يرفع راية الوطن بـ 27 جائزة في “آيسف 2023”
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يصل اليوم.. “المنتخب السعودي” يرفع راية الوطن بـ 27 جائزة في “آيسف 2023”

يصل اليوم.. “المنتخب السعودي” يرفع راية الوطن بـ 27 جائزة في “آيسف 2023”

يصل اليوم.. “المنتخب السعودي” يرفع راية الوطن بـ 27 جائزة في “آيسف 2023”
٠٥:٤٦:٥٥ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

يصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة إلى أرض الوطن عند الساعة 2 من ظهر اليوم الأحد بتوقيت الرياض، وذلك بعد تحقيقه 27 جائزة.

وصافة العالم

أسفر الترتيب العام للمنتخبات المشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، عن احتلال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة وصافة العالم.

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تفصيلات الجوائز في “آيسف 2023”

وجاءت تفصيلات هذه الجوائز بـ 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة.

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أبناء المملكة يتفوقون على أكبر المنتخبات العالمية

وكان منتخب الولايات المتحدة الأمريكية حل في المركز الأول بواقع 253 جائزة، ثم المنتخب السعودي، فالمنتخب الصيني ثالثاً بـ 21.

وجاء المنتخبان الكندي والهندي بـ 6، والمنتخب الألماني بـ 4، ومنتخبات أستراليا واليابان وتركيا بـ 3 لكل منهم، والمملكة المتحدة بجائزة.

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المملكة تشارك ضمن 70 دولة في المعرض

وشارك في المعرض، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري، أكثر من 70 دولة.

وشاركت فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم.

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حفل استقبال للطلبة في مطار الملك خالد

وسيتقدم الحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” فيصل الدويش، والأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع..

ووكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى شركاء النجاح (الرعاة)، والجهات الإعلامية كافة.

حيث سيكون هناك حفل استقبال للطلبة في مطار الملك خالد بالصالة الرابعة.

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18 جائزة خاصة

وشاركت المملكة ممثلة في مؤسسة “موهبة” في معرض “آيسف 2023” كراعٍ رئيس، وقدمت 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة، جرياً على عادتها كل عام.

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أكبر معرض في مجال البحث العلمي والابتكار

ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.

يذكر أن المنتخب السعودي فاز في الجوائز الكبرى بجائزتين في المركز الأول، و7 جوائز في المركز الثاني، و7 جوائز في المركز الثالث، و7 جوائز في المركز الرابع.

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133 جائزة للمملكة منذ 2007

وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها الخاصة في معرض “آيسف 2023” إلى 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007.

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