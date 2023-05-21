منها الرياض ونجران.. توقعات “الأرصاد”: أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق بالمملكة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعإلى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

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سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والشرقية

فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية.

رياح مغبرة على منطقتين

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.