يعاني منه مليار شخص.. عقار جديد يساعد في التغلب على النعاس بالنهار

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إذا كنت تعاني من غلبة النعاس أثناء النهار سواء في عملك أو قيادتك للسيارة، فإن عقار “سولريامفيتول” سيساعدك في التغلب على النعاس والحاجة للنوم أثناء النهار ويُمكّنك من البقاء في حالة يقظة.

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عقار التغلب على النعاس أقوى من الكافيين

جاء هذا خلال دراسة توصل إليها باحثون، ونُشرت في مجلة “الطب الباطني”، الذي أشار إلى أن فعالية هذا الدواء تفوق الكافيين.

ويعاني بعض الأشخاص من انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA)، وهي حالة مرضية تسبب رغبة كبيرة في النوم في أوقات غير مناسبة، مثل الشعور بالنعاس أثناء قيادة السيارة أو تناول الطعام، وغالبًا ما تجعل من الصعب عليهم القيام بمهام بسيطة.

ويعتقد أن الكافيين يساعد من يعانون من هذه الحالة، لكن بحثًا جديدًا يؤكد أن عقارًا يدعى “سولريامفيتول” فعال ضد التعب المسبب للنوم.

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فوائد العقار الجديد

وخلص الطبيب المختص في الطب الباطني، تايلر بيتر، من جامعة ماكماستر في كندا، وزملاؤه إلى أن فوائد العقار تتمثل في:

– تحفيز الجسم على العمل.

– رفع مستوى الدوبامين (هرمون المتعة والتحفيز) في الدماغ.

واستعرض الباحثون نتائج 14 تجربة سريرية سابقة شملت 3085 شخصًا يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي، وفحصت فعالية أدوية مضادة للتعب وهي سولريامفيتول، أرمودافينيل مودافينيل، وبيتوليسنت.

ومن خلال فحص النتائج تبين أن الأدوية الثلاثة فعالة، لكن “سولريامفيتول” أظهر تفوقًا في مستوى اليقظة حتى بعد شهر من الاستخدام.

ويقول الباحثون إن فعالية الدواء على مدى الطويل يجب أن تكون موضوعًا لمزيد من التجارب، إذ تبين أنه قد يسبب ضغط الدم في حال استعماله لفترة طويلة.

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مليار شخص يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي

ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي في العالم بمليار شخص.