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تصعيد فلبيني ضد الكويت بسبب العمالة المنزلية

تصعيد فلبيني ضد الكويت بسبب العمالة المنزلية

تصعيد فلبيني ضد الكويت بسبب العمالة المنزلية
٠٢:٤٤:٥٥ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في تطور جديد وتصعيد من الجانب الفلبيني، طالبت نائبة برلمانية فيلبينية بارزة بفرض حظر شامل على إرسال عمالة بلادها إلى الكويت.

وانتقدت النائبة الفلبينية، ما اعتبرته تقصيراً من الجانب الكويتي في توفير الحماية الكافية لتلك العمالة، وفقا لصحيفة “الرأي الكويتية”.

رد عقابي

تلك المطالبة التصعيدية جاءت على لسان النائبة راشيل أريناز رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيلبيني، والتي وصفت اقتراحها بأنه “رد عقابيّ إزاء قرار الحكومة الكويتية بخصوص تعليق إصدار تأشيرات جديدة للعمالة الفيلبينية”.

تهديد بالحظر

وأضافت: “ينبغي أن يظل الحظر المقترح سارياً إلى أن يجلس مسؤولو الحكومة الكويتية مع مسؤولينا ويوافقوا على مطالبنا. وإلى أن يحصل هذا، ينبغي ألا نلبي مطالبهم وألا نخضع لإجراءاتهم الترهيبية”.

واختتمت أريناز قائلة: “يحزنني أن أرى عمالتنا تتعرض للإساءة بل وحتى للقتل على أيدي مخدوميهم… ينبغي ألا نرسل عمالتنا إلا إلى دول تعاملهم بكرامة وتحمي حقوقهم وتراعي رفاههم”.

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الكلمات الدلالية:
أزمة العمالة المنزلية العمالة الفلبينية الفلبين الكويت

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