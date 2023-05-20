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حالة مطرية على معظم المناطق بدءًا من هذا الموعد.. والمدني يحذر الجميع

حالة مطرية على معظم المناطق بدءًا من هذا الموعد.. والمدني يحذر الجميع

حالة مطرية على معظم المناطق بدءًا من هذا الموعد.. والمدني يحذر الجميع
٠٢:٢١:٠٢ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية على معظم المناطق بداية من غد الأحد حتى الخميس المقبل.

حالة مطرية غزيرة

وفي سياق متصل، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، بيانا طالبت فيه السكان بأخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، موضحة أن منطقة مكة المكرمة من المتوقع أن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

تحذير الدفاع المدني

ونصح الدفاع المدني، الجميع بضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية.

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ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم.

وتوقعت المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة الأرصاد الدفاع المدني الطقس

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