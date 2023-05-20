حالة مطرية غزيرة بنجران وأمن الطرق يحذر قائدي المركبات

تواصل – فريق التحرير:

أصدر القوات الخاصة لأمن الطرق تحذيرًا لقائدي المركبات ومستخدمي الطرق في منطقة نجران بسلب الحالة الجوية على المنطقة.

تحذير من أمن الطرق

وأوضح أمن الطرق، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران في كلٍّ من (بدر الجنوب- ثار- يدمة -حبونا -خباش -نجران ،الحرث- الدائر- الريث -العارضة- العيدابي -فيفا).

وأضاف أن المنطقة قد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وسيول مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

سحب رعدية ممطرة

فيما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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