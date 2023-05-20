اختتام الحملة التوعوية “الحرب على المخدرات” في الجبيل

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اختتمت الحملة التوعوية “الحرب على المخدرات”، التي نظمتها شبكة الجبيل الصحية واستمرت يومين، بحضور أكثر من (1420) مستفيداً، للتوعية بمخاطر المخدرات وأعراضها وأسباب تعاطيها، وذلك في مجمع الجبيل مول بمحافظة الجبيل.

التوعية الصحية بمخاطر المخدرات

واشتملت الحملة على (8) أكان توعوية وفحوصات طبية، منها التوعية الصحية بمخاطر المخدرات بأشكالها المختلفة وأضرارها، وصحة الفم والأسنان والأضرار والتشوهات التي يسببها تعاطي الشبو في الأسنان والتصبغات، والصيدلة للتعريف بأعراض تعاطي المخدرات الصحية والنفسية، إضافة إلى أركان الرعاية التنفسية، والاستشارات الطبية، والطب الوقائي.

مشاركة فاعلة

وشهدت الحملة مشاركة فاعلة لمبادرة اعرف أرقامك بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر في صحة الفرد، ويتم فحصها وهى معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم، وركن مسار الكشف المبكر عن سرطان الثدي والقولون والمستقيم وتثقيف الزوار عن أهمية الكشف المبكر.

وفي وقت سابق، نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في القبض على 4 مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.

المضبوطات:

وأوضحت “مكافحة المخدرات” أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام:

(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية

(999) في بقية مناطق المملكة

رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)

وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، منوهة أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة.

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الحرب على المخدرات.. ضبط مخالفين للنظام لترويجهم كميات من الحشيش

ترويج الحشيش

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة محافظة جدة أنها ألقت القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وأوضحت أنهم روجوا مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية،

وجرى إيقافهما اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.