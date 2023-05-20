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استنشاق النعناع يساعد في علاج مرض خطير يصيب كبار السن
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استنشاق النعناع يساعد في علاج مرض خطير يصيب كبار السن

استنشاق النعناع يساعد في علاج مرض خطير يصيب كبار السن

استنشاق النعناع يساعد في علاج مرض خطير يصيب كبار السن
٠١:٠٣:٤٨ ص، الأحد، ١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن استنشاق النعناع يساعد في علاج مرض خطير يصيب كبار السن عادة.

وأوضحت الدراسة، أن التعرض القصير المتكرر للمنثول (النعناع) يحسن الوظيفة الإدراكية، ويمنع التدهور المعرفي الذي يحدث لدى المصابين بالزهايمر.

أهم فوائد النعناع 

الدراسة أجريت على نماذج حيوانية لمرض الزهايمر، ووجدت أن الروائح تحدث تعديلات للمرض، من خلال تقليل مستوى بروتين إنترلوكين 1 بيتا المسبب للالتهاب.

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وسلطت الدراسة الضوء على حقيقة أنه من خلال مسارات الشم، يمكننا تعديل الدماغ، رغم أن النتائج لم تقدم تفسيراً للآلية التي يحدث بها هذا التعديل، وفقا لموقع “مديكال نيوز توداي”.

أهم نتائج الدراسة

واقترح الباحثون وجدود تأثير مناعي للمنثول في قشرة الفص الجبهي، وهي منطقة مرتبطة بإدخال الذاكرة، ومنطقة مختلة وظيفياً لدى مريض الزهايمر.

وأوضحت نتائج الدراسة، أن استنشاق المنثول أدى إلى تقليل حمل السيتوكين (المواد الكيميائية الالتهابية) في هذه المنطقة في نموذج الزهايمر لدى القوارض، والنتيجة: دماغ أقل التهاباً، ويوجد المنثول في النعناع، ويتوفر بكثافة كأحد الزيوت العطرية الأساسية.

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الكلمات الدلالية:
الزهايمر النعناع كبار السن مرضى الزهايمر

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