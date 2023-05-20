من عمر 18 عامًا.. فتح باب التوظيف للمواطنين في جامعة الجوف اليوم

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أعلنت جامعة الجوف توفر وظائف شاغرة للمواطنين بنظام العقود على الوظائف الرسمية في التخصصات الموضحة في الإعلان أدناه.

وعلى الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة إدخال بياناتهم عن طريق المنصة الإلكترونية لبوابة التوظيف من خلال الموقع الرسمي للجامعة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شروط التوظيف:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكمل ثمانية عشر عاماً من العمر على الأقل.

3- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.

4- أن يكون حسن السيرة والأخلاق.

5- أن تتوفر في المرشح للتعيين المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد التعيين عليها وفقاً لما هو محدد، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

6- أن تكون الخبرات المطلوبة والصادرة من القطاع الخاص موضحاً فيها: (مسمى الوظيفة، وتاريخ بداية ونهاية الخدمة، وبيان ما يثبتها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

7- أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية بما يعادل درجة (5.5) حسب تقييم اختبار (الأيلتس) أو ما يعادلها من اختبار (التوفل) أو (الستيب).

8- ألَّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

9- ألا يكون مفصولاً من الخدمة في الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

10- التقديم على الوظائف إلكترونياً عبر موقع الجامعة، ولن يتم قبول أي طلب يرد إلى الجامعة يدوياً.

في حال اختلاف المعلومات المسجلة بالموقع عن واقع الملف يلغى الطلب ويتحمل المتقدم مسؤولية ذلك.

11- يتم إرفاق المسوغات المطلوبة عن طريق تحميلها على الرابط المخصص لذلك، حيث سيتم استبعاد – أي مسوغات غير واضحة أو ناقصة أو لم يتم إرفاق المسوغات الإجبارية المطلوبة لشغل الوظيفة.

المستندات المطلوبة:

1- صورة من الهوية الوطنية.

2- صورة من المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية والدورات التدريبية.

3- صورة من شهادات الخبرة مصدقة من جهة العمل مع إحضار ما يثبتها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للموظفين في القطاع الخاص للوظيفة التي تتطلب خبرة.

4- صورة من السيرة الذاتية.

5- صورة من قرار معادلة الشهادة للحاصلين على المؤهل العلمي من خارج المملكة العربية السعودية.

تنويه:

1- لا يُعدُّ تقديم الطلب ترشيحاً نهائياً.

2- على المتقدم متابعة طلبه من خلال موقع الجامعة فقط عبر رابط متابعة الطلب.

3- سوف يتم إعلام المرشحين بموعد ومكان الاختبار والمقابلة الشخصية من خلال رابط متابعة الطلب.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/11/01هـ الموافق 2023/05/21م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/11/09هـ الموافق 2023/05/29م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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